涉詐欺 林國權出面：不進韓國瑜小內閣放棄原民會主委

林國權出面說明。(截自中時電子報臉書直播)

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中時電子報
高市準原民會主委林國權傳曾涉吸金，今開記者會說明。

國民黨高雄市長當選人韓國瑜公布首波小內閣人選，其中涉及吸金案被起訴的前高市議員林國權將掌原民會主委，外界狂砲轟韓國瑜用人標準。今日上午10:30林國權主動出面說明，他主動打電話給韓，表示為了不影響到韓的威信，他放棄接受主委職務，未來就回歸平靜，會有自己人生的規劃。

韓國瑜曾列出操守是小內閣人選重要條件，但卻挑選曾涉及辣妹吸金案被起訴的林國權接原民會主委，讓許多韓粉無法接受，瘋狂發文、留言，希望能讓韓國瑜打消念頭。

引發事件爭議的林國權，上午在市黨部出面說明，他說，因為這個案子已經四年了，到現在還在審理，連一審都還沒判決，還沒有結果。跟客戶之間銷售行為上的糾葛，他不是完全沒有責任，結果怎樣就靜待司法判決。

林國權說，到底要不要接主委這個位，我也跟韓國瑜市長說明，考慮到市府團隊的形象，以及 韓提過用人的標準專業、操守、熱情，他說「我空有熱情，很顯然，有稍稍的影響到韓市長的理念，就是說他的威信，在這個情況下我就放棄接任主委這個職務。」他表示，未來就回歸平靜，會有自己人生的規劃。

林國權表示，他主動打電話給韓主委，但可能沒有講清楚，才會有昨天那段「如已接受過法律制裁，重新出發就沒問題」的發言。

(中時電子報)

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