貿易戰發展喜或悲？專家：12／18是關鍵

2018年12月04日 10:24 中時電子報 吳映璠

美國總統川普與大陸國家主席習近平達成貿易戰休兵協議，各界期待雙方談判持續進展以及3個月後的談判成果，不過專家認為，不用等到明年3月，本月18日就是觀察重點，如果北京方面沒有在當日或是前後幾日發布重大經濟改革，則可以預期，90天休兵到期後，美中的緊張關係將會再次升溫。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國事務專家甘思德（Scott Kennedy）接受美國財經媒體CNBC專訪表示，今年是中國大陸改革開放40周年，北京方面將在12月18日舉行高規格紀念大會，預期當局會藉此機會再次強調改革經濟的承諾。

「如果當天或當周，北京方面沒有發布重大聲明，那就可以確定陸方沒有要藉此機會改變大陸的經濟及產業政策方向。」如果事態如此變化，他認為90天協商到期後，美中之間的關稅戰爭將會再次升溫。

1日，川習二會上，美中達成協議，原訂明年元旦針對2,000億美元大陸進口商品課稅稅率10%提升至25%的計畫暫緩，待90天協商期過後，再視結果而定要不要付諸實行。

除了關注北京政策，甘思德提醒華府這邊要密切注意是鴿派的梅努欽（Steven Mnuchin）或是鷹派的萊特海澤（Robert Lighthizer）負責協商，這將會影響川普政府對北京的施壓力道；除此之外，民主黨正式掌控參議院後，國會的動向也值得關注。

儘管美陸雙方都對這次談判結果感到滿意，不過媒體、專家仍認為貿易戰前景堪憂，甚至會後雙方聲明稿內容不同調、白宮方面對何時開始協商都出現不同聲音。

3日，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）告訴記者，90天的協商期自明年元旦開始，這與先前白宮對外釋出的訊息並不一致，白宮馬上跳出來澄清，說明協商期自12月1日起開始生效，明年3月1日到期。

美國媒體「財經內幕」（Business Insider）評論道，種種連串不同調顯示川普內閣太過急於達成本次川習會協議，結果顯得草率、倉促。

(中時電子報)