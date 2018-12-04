中國醫藥大學新竹分院15日開幕 急、門診17日運作

2018年12月04日 10:33 中時 莊旻靜

新竹縣長邱鏡淳即將卸任，4日上午在主管會報中指示各單位盡速移交業務，未結案公文盡速清光，過去幾年也「非常感謝各單位配合」，近日也拿到一些獎項。新竹縣健康產業園區（中國醫藥大學新竹分院）即將在15日開幕，邱鏡淳也說，3日晚間也遇到從美國回來的科技界友人，肯定醫療的提升。

邱鏡淳表示，新竹縣健康產業園區經過2年多的努力，已經開花結果，相關證照已經取得，將在12月15日開幕，有36科門診及急診則17日開始運作。邱鏡淳說，他3日晚間與一些長官用餐，餐敘中有從國外回來的科技界人才，聽到健康產業園區內的中國醫院大學新竹附設醫院即將開幕，也都很高興，特別是3日晚間驟聞裕隆集團董事長嚴凱泰過世，他也呼籲大家要珍惜健康。

新竹縣衛生局副局長江松福表示，中醫大新竹附設醫院將在12月15日開幕， 36科門診則在17日開始運作，近日衛生局也都加緊處理2、3百名醫護人員換照，以期順利開幕、營運。

邱鏡淳也表示，儘管在招商時有不少批評的聲音，不過昨晚聽聞肯定，也讓他覺得「被罵得很甘願」。而下任縣長楊文科則將在12月25日就職，縣府祕書長蔡榮光表示，各業務單位要盡速統整、移交，邱鏡淳也說，未結案公文也要盡早清光，在他權責範圍內清光，年關將近，要向中央請款也要盡速。

(中時 )