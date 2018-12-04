農委會主委交接　陳吉仲宣布與林聰賢同進退

2018年12月04日 10:27 中時電子報 莊楚雯 、 戴安瑋

農委會副主委陳吉仲(翻攝自 中時電子報FB)

農委會今天進行主委交接典禮，農委會副主任陳吉仲當場宣布將與主委林聰賢同進退，但在離開前會把所有對農委會的誣衊全部釐清。主委林聰賢則說，回到民間更有力量，可成為大家更好的伙伴。

這次九合一選舉民進黨大敗，農委會被指處理菜價崩跌不力，導致執政黨在農業縣巿選情挫敗，主委林聰賢及兩名副主委陳吉仲及李退之都被點名是頭號戰犯，但陳吉仲今在交接典禮上仍指菜價大跌是假新聞，指到昨天還有媒體寫產地青花菜價格慘跌，但農委會實際了解後，實情並非如此，他表示會與林聰賢共進退，但在離開前會把所有對農委會的誣衊全部釐清。

農委會主委林聰賢說，他上任一年九個月，走了一圈，剩馬祖沒去，其他都去了，發現台灣農業有太多結構性問題要調整，他不會因為離開這個位子就放棄服務，並說與大家合作很精彩，讓他捨不得走，但這又是一個過程，他將回到民間但會更有力量，可以幫忙各位成為各位更好的伙伴。

農委會副主任陳吉仲則是當場宣布將與主委林聰賢同進退，但在離開前會把所有對農委會的誣衊全部釐清。另一位副主委李退之說，主委常用ipad分析農業，也帶領我們用最新觀念剝析政策，舉目內閣沒很少有這麼觀念親力親為人。李退之並未表態否與林聰賢同進退。

農委會副主委黃金城則細數過去一年多農委會的防疫成績表示，歷史一定會給主委一個定位。

(中時電子報)

農委會主委交接典禮記者會