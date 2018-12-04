社區理事長掏監視器 控成功連任的市議員買票

龜山區新嶺里發展協會劉姓理事長4日直驅桃園地檢署，按鈴控告成功連任的林姓市議員賄選。(蔡依珍攝)

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龜山區新嶺里發展協會劉姓理事長4日拿著監視器畫面到桃園地檢署按鈴控告林姓市議員涉嫌賄選。(蔡依珍攝)
龜山區新嶺里發展協會劉姓理事長4日拿著監視器畫面到桃園地檢署按鈴控告林姓市議員涉嫌賄選。(蔡依珍攝)
龜山區新嶺里發展協會劉姓理事長4日拿著監視器畫面到桃園地檢署按鈴控告林姓市議員涉嫌賄選。(蔡依珍攝)

龜山區新嶺里發展協會劉姓理事長4日直驅桃園地檢署，按鈴控告成功連任的林姓市議員賄選，不但透過關係良好的壽山巖林姓董事長到他家給2千元紅包、拜託支持林姓市議員，還親自給鄰里的土風舞班長3千元，備妥監視器和錄音檔提告。

林姓市議員服務處痛斥全都是不實指控，強調這次選舉拮据，連炒米粉都在服務處，沒有多餘的錢去買票，指控的時間點也有問題，將反告劉男誣告。

劉姓理事長表示，林姓市議員透過競選團隊林姓壽山巖董事長，11月15日近中午時到他家，親自交付1包2千元的紅包，拜託他跟他老婆把票投給林姓市議員，隔天還加送10箱礦泉水給他，劉男說，因老婆擔心他去檢舉引來黑道報復，把紅包藏起，讓他一度苦無證據，但獨派的兒子獲悉嘗試翻找客廳監視器，果然清楚拍下送紅包畫面，4日拿著監視器到桃園地檢署按鈴控告林姓市議員涉嫌賄選。

劉男並說，林姓市議員還親自交付5千元現金給鄰里的理事長，以及3千元紅包給土風舞班班長，拜託支持自己，劉男透過關係影印帳冊和錄音檔一併提供給檢方，強調就是看不慣林姓市議員惡霸作風，才會親自檢附證據檢舉。

(中時 )

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