NBA》林書豪歸隊得分雙位數 老鷹還是被勇士電

2018年12月04日 11:05 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

老鷹隊今天主場迎戰衛冕軍勇士隊，後衛林書豪受傷缺陣兩場後歸隊替補出賽，可惜球隊第1節就發生9次失誤，加上首節柯瑞（Stephen Curry）火力全開飆進4記三球搶下18分，終場勇士隊128：111結束2連敗，老鷹則苦吞3連敗。

林書豪在今天比賽第1節剩6分19秒時替補上場，靠著一次積極且強勢的上籃搶下2分，也獲得2籃板、2助攻，相當有效率，不過第2節崔楊（Trae Young）和柯林斯（John Collins）帶動一波攻勢追分，林書豪被冰到該節剩1分20秒才又回到場上，嘗試了一次運球找到出手空檔，可惜沒能得分。

下半場勇士持續維持兩位數領先優勢，第3節林書豪回到場上之後，在該節最後2分鐘內連拿7分，可惜老鷹隊還是扭轉不了局勢，而且還在第4節傷了先發前鋒普林斯（Taurean Prince），他是在一次進攻落地時踩到防守球員的腳，扭傷左腳踝。

林書豪本戰累積上場24分鐘，9次出手命中5球，貢獻14分、5助攻、5籃板、2抄截，柯林斯則是「雙十」演出，繳出24分、11籃板。

勇士隊再度打出一場得分戰，先發5人有3人得分超過25分，柯瑞全場17投10中、包括6記三分球豪取30分，杜蘭特則是28分、8助攻，克雷湯普生（Klay Thompson）19投10中獲27分，連續9場比賽至少20分，創下個人新猷，魯尼（Kevon Looney）9投7中進帳個人生涯新高14分。

(中時電子報)

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