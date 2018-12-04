驗票首日傳60張選票消失？北院斥：不實爆料

工作人員將選票運出驗票。（趙雙傑攝）

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中時

台北市長落選人丁守中聲請重新計票，台北地方法院3日上午正式展開驗票程序，經過一整天的的驗票後，有自稱參與驗票的律師爆料，赫然發現有一個票匭外頭標示3000張選票，實際計算竟只有2940張，60張選票無故消失，讓柯丁兩陣營都感到不可思議。台北地院今（4日）發表聲明表示，昨(3)日完成重新計票的208個投開票所，並沒有恰巧為3000張選票的情形，意即駁斥爆料不是實情。

北院表示，關於報載有60張選票無故消失，經查明昨日完成重新計票的208個投開票所，並無恰巧為3000張選票的情形。選票是否有短少，還需核對實際投票數與選舉人名冊領票數是否相符，如果確實相符，就有可能是空白票因故未置入，也可能記載時漏未扣除空白票部分，原因不一而足，實際上各投開票所經重新計算的結果仍以北院筆錄記載為準。

北院強調，為使北院同仁能儘速在法定期間內完成重新計票，請大家勿再聽信網路消息或兩造當事人片面的陳述，今後類似這類消息北院將不再一一回應。

台北市長驗票首日，大安文山區的208個投開票所的選票已全數領出，並全部驗完208個票匭，全北市共有1563個開票所，首日達成進度13.3%、近7分之1，依此進度預計約8個工作天就可完成所有重新計票程序。

(中時 )

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