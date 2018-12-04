天后經紀人陳鎮川母親今早告別式 王力宏、S.H.E弔唁致哀

陳鎮母親今告別式，王力宏夫婦到場弔唁。（羅永銘攝）

友善列印
中時
陳鎮母親今告別式，小豬到場弔唁。（羅永銘攝）
陳鎮母親今告別式，范范夫婦到場弔唁。（羅永銘攝）
陳鎮母親今告別式，邱瓈寬到場弔唁。（羅永銘攝）
陳鎮母親今告別式，張小燕及張清芳到場弔唁。（羅永銘攝）
陳鎮母親今告別式，S.H.E到場弔唁。（羅永銘攝）
陳鎮母親今告別式。（羅永銘攝）
陳鎮母親今告別式。（羅永銘攝）
陳鎮母親今告別式。（羅永銘攝）

「天后推手」陳鎮川（川哥）是張惠妹（阿妹）、林憶蓮的經紀人，也是源活國際娛樂公司的創辦人，不僅製作過無數演唱會，更籌辦多屆金曲獎典禮，陳鎮川的母親上月辭世，享壽77歲，今(4日)早在台北市第二殯儀館舉辦告別式，王力宏夫婦、S.H.E、張小燕、羅志祥、艾怡良、張清芳、范范黑人夫婦、戴愛玲、彭佳慧、玖壹壹等藝人到場致意，而阿妹及蕭亞軒第一時間已向川哥致意，今因身體不適無法到場弔唁。

王力宏與老婆李靚蕾夫婦到場悼念，擁抱川哥要他節哀；彭佳慧感慨說：「他有一個很好的媽媽，川哥節哀。」范瑋琪簡單表示：「平安最重要。」張小燕與張清芳到場致意面露哀傷，羅志祥同樣神色凝重不發一語，而Ella則擁抱川哥，Hebe叮嚀川哥保重身體，Selina則為川哥打氣「辛苦了。」

(中時 )

情史曝光！談戀愛卻害「她」受罰…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。