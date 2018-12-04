天后經紀人陳鎮川母親今早告別式 王力宏、S.H.E弔唁致哀

2018年12月04日 11:24 中時 尤嬿妮

陳鎮母親今告別式，小豬到場弔唁。（羅永銘攝）

陳鎮母親今告別式，范范夫婦到場弔唁。（羅永銘攝）

陳鎮母親今告別式，邱瓈寬到場弔唁。（羅永銘攝）

陳鎮母親今告別式，張小燕及張清芳到場弔唁。（羅永銘攝）

陳鎮母親今告別式，S.H.E到場弔唁。（羅永銘攝）

陳鎮母親今告別式。（羅永銘攝）

陳鎮母親今告別式。（羅永銘攝）

陳鎮母親今告別式。（羅永銘攝）

「天后推手」陳鎮川（川哥）是張惠妹（阿妹）、林憶蓮的經紀人，也是源活國際娛樂公司的創辦人，不僅製作過無數演唱會，更籌辦多屆金曲獎典禮，陳鎮川的母親上月辭世，享壽77歲，今(4日)早在台北市第二殯儀館舉辦告別式，王力宏夫婦、S.H.E、張小燕、羅志祥、艾怡良、張清芳、范范黑人夫婦、戴愛玲、彭佳慧、玖壹壹等藝人到場致意，而阿妹及蕭亞軒第一時間已向川哥致意，今因身體不適無法到場弔唁。

王力宏與老婆李靚蕾夫婦到場悼念，擁抱川哥要他節哀；彭佳慧感慨說：「他有一個很好的媽媽，川哥節哀。」范瑋琪簡單表示：「平安最重要。」張小燕與張清芳到場致意面露哀傷，羅志祥同樣神色凝重不發一語，而Ella則擁抱川哥，Hebe叮嚀川哥保重身體，Selina則為川哥打氣「辛苦了。」

(中時 )