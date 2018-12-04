中選會頒贈黃偉哲台南市長當選證書

2018年12月04日 11:09 中時 洪榮志

中央選舉委員會4日指派委員蔡佳泓南下頒贈台南市長當選證書給黃偉哲時，黃偉哲強調，今天是20年公職以來，最重的當選證書，顯示責任重大。未來希望與周邊縣市攜手合作，「放下心中的藍綠」，一起為南部地區所有台灣民眾努力。

目前正忙於籌組小內閣的黃偉哲，也公布首位市府局處首長名單，現任台南市政府民族事務委員會主任委員汪志敏將留任。至於其餘一級局處長以上人員，則因接獲高達4、50份推薦履歷，正逐一評估中。

黃偉哲上午在台南市選委會主委李孟諺的陪同下，從蔡佳泓手中接過市長當選證書。黃偉哲表示，他在選舉過程中睡得好，但當選後反而睡得不好，主要是因為肩上的責任加重，必須認真思考如何讓台南市189萬市民感覺到市政的努力。

黃偉哲認為，市政的建設是一棒接一棒，從陳唐山、蘇煥智、張燦鍙、許添財、賴清德、李孟諺等縣市長，將此一職務傳承到他的肩上，在過去首長努力的奠定的基礎下，他也會更加努力讓台南發展。

黃偉哲還強調，台灣就是這麼小，各縣市不應該分彼此。台南市跟周邊的嘉義縣市、高雄市、屏東縣都希望攜手合作，大家放下心中的藍綠，一起為南部地區所有台灣民眾努力。尤其，過去有所謂重北輕南的情形，近年來雖有改善，但將來還要增加改善的力道，大家一起向中央政府力爭發展空間以及契機。至於市政沒有蜜月期，市政銜接也會在最短的期間內達到無縫接軌。

(中時 )