張廖萬堅與產業界助購2萬顆高麗菜 送愛給盲生！

2018年12月04日 11:12 中時 盧金足

立委張廖萬堅4日與台中市議員當選人林祈烽、金豐室內設計師呂金豐，聯合收購2萬顆高麗菜，協助高麗菜農度過銷售困境。（盧金足攝）

市民做公益協助高麗菜農度過銷售困境。（盧金足攝）

立委張廖萬堅4日與台中市議員當選人林祈烽、金豐室內設計師呂金豐，聯合收購2萬顆高麗菜，協助高麗菜農度過銷售困境。（盧金足攝）

高麗菜價格慘跌，立委張廖萬堅4日與台中市議員當選人林祈烽、金豐室內設計師呂金豐，聯合收購2萬顆高麗菜，協助高麗菜農度過銷售困境，民眾持5張發票或樂捐零錢即可兌換一顆高麗菜，所得全數捐贈給台中惠明盲校，幫助菜農降低損失，品嘗清脆甜美的高麗菜也能行善送暖。

不忍高麗菜價崩盤，菜農辛苦耕種卻遭受菜土行情，張廖萬堅、林祈烽響應呂金豐發起收購高麗菜愛心行動，而且民眾只要憑5張發票，還是到場樂捐零錢，就可以兌換一顆高麗菜。

張廖萬堅表示，高麗菜營養豐富，健康又養生的蔬菜，歡迎民眾多來採購，而且民眾捐款義賣所得全數捐給惠明盲校，讓農民種植的高麗菜減少損失，又有做愛心的美意，一舉兩得。

張廖萬堅說，看到高麗菜生產過剩，造成菜賤傷農，產銷問題多年未解決，自己看得也很痛心，他自己也在群組中號召逢甲商圈的火鍋店、水餃店，一起來響應做公益。

呂金豐指出，這些高麗菜都是從嘉義採收上來的，全部數量2萬顆，因為怕天候問題，所以每天都現採3000多顆到台中，來提供民眾使用。

林炘烽說，高麗菜豐收本來是農民快樂的事，但是現在卻因為產銷問題讓農民欲哭無淚，希望大家一起來幫忙。

呂金豐他去年開始幫忙賣高麗菜，募到12萬多元的募款，全部捐公益，沒想到今年高麗菜又滯銷，他再度發揮賣菜郎的精神請大家一起來行銷。

今天很多市民拿着袋子來響應，有的捐錢希望買菜做公益。

(中時 )