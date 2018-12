【安迪‧沃荷-普普狂想特展】 預售票與商品套票12月4日火熱開賣！

2018年12月04日 11:15 中時電子報 綜合報導

安迪‧沃荷-普普狂想特展

2019年不容錯過的【安迪‧沃荷-普普狂想特展】01月09日將於中正紀念堂盛大展出!展覽預售票將於12月04日上午10點,於全台統一超商ibon、全家FamiPort、博客來、GOMAJI與UDN售票網正式開賣,預售即可享280元優惠(原價350元)。此外同一時間,為感謝台灣民眾熱情支持,主辦單位這次更推出超優惠商品套票!套票內容為﹝展覽單人票*1 + 經典瑪莉蓮夢露托特包*1﹞只要350元。(價值550元)

提到普普藝術,就不得不提到普普教父-安迪‧沃荷(Andy Warhol,1928 ~1987),這位二十世紀最有創造力與影響力的現代藝術家。「普普」 (Pop)是「流行」 (Popular)的縮寫,在60年代開始形成一種國際性的文化潮流。普普藝術將生活融入藝術,把日常中的事物化作藝術表現的主題,結合藝術家的觀察與思考,將它們重新定義。

〈自畫像〉1982年 平版印刷 Portrait of Andy Warhol, 1982 offset lithograph on cardboard © 2018 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by Artists Rights Society (ARS), New York

你我都一定聽過他最知名的幾幅作品,像是〈湯廚濃湯罐頭〉、〈毛澤東〉和〈瑪麗蓮夢露〉等。安迪‧沃荷喜愛運用鮮豔的色彩,對比的顏色,並嘗試使用絹印技術作為創作媒介,大量印製,高效率的將同一圖像創作出數種版本,改變藝術品「唯一」的定律,帶給大眾對於藝術嶄新的視野與想像。安迪‧沃荷的首批絹印版畫即是甫一推出即風靡世界的瑪莉蓮夢露肖像。這個系列的創作堪稱史無前例,並提供了安迪‧沃荷創作大量不同系列的靈感,其主題從濃湯罐頭到漫畫人物、從花到美國普普文化,以重複排列和大量鮮豔的顏色組合,或是同一個畫面使用不同色調來表現,創造出屬於安迪‧沃荷的獨特風格。

〈牛〉1971年 絹印,壁紙 Cow, 1971 Screenprint on wallpaper © 2018 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by Artists Rights Society (ARS), New York

〈瑪麗蓮‧夢露〉1981年 絹印 Marilyn, 1981 Screenprint on paper © 2018 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by Artists Rights Society (ARS), New York

由時藝多媒體、國立中正紀念堂管理處及義大利策展公司123 ART共同策劃的《安迪·沃荷 - 普普狂想特展》將於2019年01月09日至04月14日來台展出,本次展覽精選安迪·沃荷百餘件作品,包含自畫像、名人肖像、雜誌封面與唱片設計等,展品橫跨安迪·沃荷完整繪畫生涯,讓你一探普普藝術教父的狂想世界!

本展覽尚未展出即已受到社會各界的高度期待,為支持經典鉅作來到台灣,企業紛紛共襄盛舉,以多元方式參與支持展覽。主要贊助中國信託商業銀行為展覽注入大力支援,並提供卡友觀展優惠;中華航空和台北六福萬怡酒店則分別贊助航空運輸與住宿的資源,促成特展在台灣順利展出,邀請台灣民眾親眼感受名畫的魅力。展覽最新消息請鎖定「安迪‧沃荷-普普狂想特展」官方網站與Facebook粉絲團。

 展覽時間:2019年1月9日至4月14日

 展覽地點:國立中正紀念堂管理處一樓2.3展廳

 開放時間:平日10:00-18:00/假日09:00-18:00(17:30最後售票與入場,除夕、初一休館)

 售票通路:ibon售票系統、全家FamiPort、GOMAJI團購網、博客來售票網、udn售票網

 贊助夥伴:中國信託商業銀行、中華航空公司、台北六福萬怡酒店

