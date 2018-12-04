林國權放棄出任韓國瑜小內閣原民會主委

2018年12月04日 11:13 中時 李義

昨天被韓國瑜延攬入閣的前市議員林國權，因為涉及吸金官司尚在審理中，今天上午，他舉行記者會表示已向韓國瑜說明放棄出任主委一職，並獲得韓國瑜諒解。

林國權在國民黨高雄市黨部舉行記者會，他說，感謝韓市長提攜照顧，4年前的案子因欠一個說明，導致今日引起爭議，自己要負責任，但因此案尚在一審未判決，不宜說太多。

林國權說，婚友公司是包套服務，商品是合理的，公司不負責行銷，行銷交給代理商做，103年代理商業務小姐與客戶間發生糾葛，我應盡督導而未盡督導之責。

早上主動向市長報告，考量市府團隊形象及用人三原則專業、操守及熱情，今天空有熱情，已經影響韓市長理念威信，於是決定放棄接任主委。

林強調，曾說過有官司但未說明清楚，以致韓主委以為是過去的事，才說出曾經犯錯也可以原諒。

當主委得知此案仍在進行中，反應很震驚。有說過但未說清楚，所以主委才會說曾經犯錯，不要壞了未來市府團隊形象，已經造成千堆雪，先放逐我吧，韓主委就答應了。

韓國瑜3日公布小內閣人事，前高雄市議員林國權出任原民會主委，林的吸金司法案件也立即受到關注。

林國權於2010年成立和荔公司，銷售包含鑽戒、婚紗、訂喜餅、餐廳等服務，每套新台幣4.5萬到9萬元。4年間獲利逾4000萬元、約170人受害，台中地檢署2016年依違反銀行法、詐欺等罪嫌起訴林國權等78名成員。

(中時 )