林招吟媒介流浪狗貓認養 助2000隻浪浪找到新家

2018年12月04日 11:31 中時 潘建志

林招吟每周末都會在屏東公園空地讓民眾認養流浪狗，一隻隻活潑可愛的小狗吸引小朋友駐足逗弄。（潘建志攝）

林招吟很愛動物，每周末都會在屏東公園空地讓民眾認養流浪狗。（潘建志翻攝）

屏東大仁科技大學寵物美容系助理教授林招吟，每周末都會在屏東公園空地「擺攤」，讓民眾認養流浪狗。一隻隻活潑可愛的小狗，總是吸引小朋友駐足逗弄，直呼「好可愛！」林招吟辦理流浪狗收養已10多年，幫助2000多隻流浪狗、貓找到溫暖的家。

因校園裡有不少流浪狗，林招吟最早輔導學生成立社團「仁犬服務社」，把流浪狗變成「校狗」，讓讓校園更加安全。接著將觸角伸到校外，協助流浪狗認養活動。學生幫忙照顧救回的流浪狗，經養好、整理乾淨後，每個周末就會在固定地點讓民眾認養。

由於社團已運作成熟，林招吟放手讓學生經營，不過她個人仍每周末帶著義工媽媽，到屏東公園讓民眾認養流浪狗、貓。這些浪浪都是熱心民眾通報，由於空間和經費有限，目前她只收養狗、貓各40至50隻。

林招吟說，這些流浪狗大多是米克斯混種土狗，家中環境不夠大較難飼養，加上經濟不景氣，民眾認養意願並不高，有時一整天都無人認養。不過她還是堅持周末就出來擺攤宣導認養，她說，米克斯犬不易有遺傳疾病，也忠心顧家，是很棒的陪伴犬。

林招吟說，以認養代替購買，可減少流浪狗產生，對流浪狗與新飼主而言，都是善緣。在幫流浪狗找新家的過程中，除了教導飼主正確的養狗觀念，包括不要棄養，避免流浪犬繁殖，希望有朝一日，台灣不再會再有流浪狗。

(中時 )