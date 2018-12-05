蔡嘉義火雞肉飯 加特製油蔥酥更美味

2018年12月05日 07:15 中時 潘建志

屏東萬丹的蔡嘉義火雞肉飯，雞肉肉質鮮嫩，醬汁不油膩不死鹹，加上老闆娘特製的油蔥酥，吃起來香氣十足。（潘建志攝）

屏東萬丹的蔡嘉義火雞肉飯，雞肉肉質鮮嫩，醬汁不油膩不死鹹，加上老闆娘特製的油蔥酥，吃起來香氣十足。（潘建志攝）

位於屏東萬丹街上的蔡嘉義火雞肉飯，雞肉肉質鮮嫩，醬汁不油膩不死鹹，和一般火雞肉飯不同的是，飯裡加上老闆娘特製的油蔥酥，吃起來香氣十足，還帶有特殊口感，好滋味讓不少顧客利用假日，遠從屏東市、東港等地前來大飽口福。

蔡銘家和陳麗玉夫妻10多年前為了照顧生病的老人家，辭去工廠工作，想自行創業。剛好親戚在彰化開火雞肉飯餐廳，便一起前往學習。回到屏東後夫妻倆四處找適合開店地點，試過許多地方都開沒多久就關門，最後還是回到故鄉萬丹，生意才穩定下來。

火雞肉飯成功的關鍵是醬汁，不過夫妻倆學習到的中部口味比較重鹹，兩人花了好幾個月時間調整改進，才成功研發出符合南部鄉親的口味。店裡的醬汁以醬油加黑胡椒為基底，再加入其他獨門配方，不會太油膩也不死鹹，即使加太多汁也不至於過鹹。

火雞肉則是長期和嘉義的雞場合作，要特別注意雞隻身上不能有瘀傷，否則會影響口感。雞肉的處理非常費時，要先把整隻雞拆解後，拿掉骨頭，再以機器切成絲。一天賣的量控制在1隻火雞的肉量，肉要當天處理才能維持鮮度。

店裡其他的雞肉產品如雞翅、下水湯等也一定都用火雞，量不夠不會拿一般的雞來充數，保證顧客吃到的絕對是「火雞全餐」。目前包括兒子、女兒、孫女一家全都在店裡工作，不聘外人，一家人也因這家店感情更好更融洽。

蔡嘉義火雞肉飯

地址：屏東縣萬丹鄉萬丹路一段298號

電話：08-777-2918

營業時間：10時至14時，16時至20時

公休日：周日月休3天

價錢：火雞肉飯大40元、小30元，火雞肉便當60元

(中時 )