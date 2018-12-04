破解葉綠體運作之謎 中研院研究登《自然》期刊

中央研究院分子生物研究所特聘研究員李秀敏。（中研院提供）

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中央研究院分子生物研究所特聘研究員李秀敏團隊，耗時7年，解開葉綠體運作之謎。（中研院提供）

人類糧食幾乎全靠植物葉綠體行光合作用而來，而其中葉綠體的蛋白質輸入機制，更是植物進行光合作用關鍵，中央研究院分子生物研究所特聘研究員李秀敏團隊，解開葉綠體運作之謎，有助掌握葉綠體構造，進而瞭解植物演化史，研究論文近日獲刊於國際期刊《自然》（Nature）。

李秀敏團隊耗時7年，用創新方法找到能讓蛋白質穿越葉綠體外圍雙層膜的橋樑通道，並將其命名為TIC236，成功發現葉綠體運作方式。

李秀敏說，如果把植物細胞看成是一座城市，細胞中的葉綠體就像是「城市農園」，專責生產食物，而農園裡所需的工人，就是來自城市各處的蛋白質。

然而，葉綠體外圍的雙層膜，就像是農場周圍的兩道牆，中間還有一條護城河。研究團隊發現，在兩道圍牆間，搭建起一座連結橋樑，TIC236機制，才能讓蛋白質順利進入葉綠體內部「工作」。李秀敏說，若是沒有TIC236讓蛋白質通過，不僅葉綠體會「缺工」，植物也會在胚胎發育階段即死亡。

這項研究發現不僅解開葉綠體運作機制的謎底，更意外發現，TIC236是由藍綠菌的一個類似蛋白演化而來，對葉綠體的「身世」提供一條有利的線索，並利於探索葉綠體是由何種藍綠菌演化而來。

此外，這次研究發現的橋樑連接方式，也能進一步瞭解蛋白質進入胞器的不同方式。在細胞中，充滿各種胞器，運用不同方式讓蛋白質進入其中。

李秀敏長期研究蛋白質進入葉綠體的過程，並屢屢有重大突破。本次能有此重要發現的原因之一，是其創新性的研究方法。

李秀敏表示，過去研究難以對葉綠體外圍的雙膜有精確的分析，是因為葉綠體內部含有大量的葉綠餅，其成份會干擾質譜儀分析結果，本次研究首先突破材料取得的困難，從與葉綠體相似、卻沒有葉綠餅的白色體切入，終於找到蛋白質穿越葉綠體外圍雙膜的連結橋樑。

這項研究論文已於11月21日登上知名國際期刊《自然》（Nature），並獲專文推薦，文章標題為：TIC236 links the outer and inner membrane translocons of the chloroplast。

(旺報 )

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