破解葉綠體運作之謎 中研院研究登《自然》期刊

2018年12月04日 11:30 旺報 李侑珊

中央研究院分子生物研究所特聘研究員李秀敏團隊,耗時7年,解開葉綠體運作之謎。(中研院提供)

人類糧食幾乎全靠植物葉綠體行光合作用而來,而其中葉綠體的蛋白質輸入機制,更是植物進行光合作用關鍵,中央研究院分子生物研究所特聘研究員李秀敏團隊,解開葉綠體運作之謎,有助掌握葉綠體構造,進而瞭解植物演化史,研究論文近日獲刊於國際期刊《自然》(Nature)。

李秀敏團隊耗時7年,用創新方法找到能讓蛋白質穿越葉綠體外圍雙層膜的橋樑通道,並將其命名為TIC236,成功發現葉綠體運作方式。

李秀敏說,如果把植物細胞看成是一座城市,細胞中的葉綠體就像是「城市農園」,專責生產食物,而農園裡所需的工人,就是來自城市各處的蛋白質。

然而,葉綠體外圍的雙層膜,就像是農場周圍的兩道牆,中間還有一條護城河。研究團隊發現,在兩道圍牆間,搭建起一座連結橋樑,TIC236機制,才能讓蛋白質順利進入葉綠體內部「工作」。李秀敏說,若是沒有TIC236讓蛋白質通過,不僅葉綠體會「缺工」,植物也會在胚胎發育階段即死亡。

這項研究發現不僅解開葉綠體運作機制的謎底,更意外發現,TIC236是由藍綠菌的一個類似蛋白演化而來,對葉綠體的「身世」提供一條有利的線索,並利於探索葉綠體是由何種藍綠菌演化而來。

此外,這次研究發現的橋樑連接方式,也能進一步瞭解蛋白質進入胞器的不同方式。在細胞中,充滿各種胞器,運用不同方式讓蛋白質進入其中。

李秀敏長期研究蛋白質進入葉綠體的過程,並屢屢有重大突破。本次能有此重要發現的原因之一,是其創新性的研究方法。

李秀敏表示,過去研究難以對葉綠體外圍的雙膜有精確的分析,是因為葉綠體內部含有大量的葉綠餅,其成份會干擾質譜儀分析結果,本次研究首先突破材料取得的困難,從與葉綠體相似、卻沒有葉綠餅的白色體切入,終於找到蛋白質穿越葉綠體外圍雙膜的連結橋樑。

這項研究論文已於11月21日登上知名國際期刊《自然》(Nature),並獲專文推薦,文章標題為:TIC236 links the outer and inner membrane translocons of the chloroplast。

(旺報 )