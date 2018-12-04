新北市立美術館正式開工 朱立倫：將會是全台灣最棒的美術館

2018年12月04日 11:44 中時 陳俊雄

新北市長朱立倫在開工前與民代共焚香祝禱祈求新北市立美術館工程順利。（陳俊雄攝）

民眾在動土現場拍攝新北市立美術館模型。（陳俊雄攝）

新北市立美術館4日上午在優人神鼓及台藝大師生的藝術創作及舞蹈下熱鬧開工，新北市長朱立倫致詞表示，一座偉大的城市一定要有自己的美術館，新北市立美術館具有現代美感創新、又與周邊的環境結合，一定會變成台灣建築界、美術界的一座最棒的美術館。

朱立倫表示，新北市立美術館預計於2022年開館營運，除主體建築外，另外還設有兒童美術館及戶外藝術街坊，將致力於兒童美學紮根及藝術普及推廣，未來也可望與鄰近的鶯歌陶瓷博物館形成雙館磁吸效應，共同帶動大三鶯地區的藝文觀光發展，並透過正在施工中的捷運三鶯線，打破地域藩籬，辦演區域藝術核心，成為重要藝術觀光指標。

文化局指出，位於三鶯新生地上的市立美術館，基地大小2.5 公頃，室內面積約9800坪，是建築師姚仁喜團隊結合三鶯自然風土，已「蘆葦中的現代美術館」為靈感，打破封閉式的建築設計，讓美術館與自然環境共存，這也是近年來大型公共建設案例中，第一次由台灣建築團隊獨立取得首獎的案例。

文化局表示，新北市立美術館18億餘元的工程經費，全由市庫自行負擔，希望中央未來能挹注資源，一起打造北台灣藝術重鎮。

新北市長朱立倫上午與新北市議員黃林玲玲、林金結、陳世榮、王明麗、劉美芳、陳明義及市議員當選人江怡臻、廖宜琨、蘇泓欽等人祈福後，共同為新北市立美術館開工動土。

朱立倫表示，新北市立美術館由大元團隊規劃「蘆葦中的美術館」，讓人一看到覺得就非常的棒，但工程也非常的困難，經過7次招標總算順利動工，雖然有部分議員認為卸任前的重大建設應該停工，但他除了謝謝議會長期支持，也強調市政工作一定要持續進行、沒有暫停，才能趕快把工程完工，他也相信侯市長也會一棒接一棒繼續下去。

文化局指出，目前新北市立美術館軟體部分已進行項目，包括了盤點新北市內美術資源、研究典藏品，擬定教育推廣計畫、撰修出版品等，各項成果也已陸續規劃展示發表，明年將推出新北市例行動美術館專車，深入學校及社區推廣美學。未來開館後除了推廣藝文美學、提供藝術家交流平台外，全台最具特色的兒童美術館更肩負美學培育的紮根重任。日後與周邊資源相串聯，將結合捷運三鶯線，增加三鶯區域的旅遊強度，帶動觀光藝文發展，成為北台灣藝術新觀光亮點。

(中時 )