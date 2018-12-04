新北市立美術館正式開工 朱立倫：將會是全台灣最棒的美術館

新北市立美術館4日上午在優人神鼓及台藝大師生的藝術創作及舞蹈下熱鬧開工，新北市長朱立倫致詞表示，一座偉大的城市一定要有自己的美術館，新北市立美術館具有現代美感創新、又與周邊的環境結合，一定會變成台灣建築界、美術界的一座最棒的美術館。
朱立倫表示，新北市立美術館預計於2022年開館營運，除主體建築外，另外還設有兒童美術館及戶外藝術街坊，將致力於兒童美學紮根及藝術普及推廣，未來也可望與鄰近的鶯歌陶瓷博物館形成雙館磁吸效應，共同帶動大三鶯地區的藝文觀光發展，並透過正在施工中的捷運三鶯線，打破地域藩籬，辦演區域藝術核心，成為重要藝術觀光指標。
文化局指出，位於三鶯新生地上的市立美術館，基地大小2.5 公頃，室內面積約9800坪，是建築師姚仁喜團隊結合三鶯自然風土，已「蘆葦中的現代美術館」為靈感，打破封閉式的建築設計，讓美術館與自然環境共存，這也是近年來大型公共建設案例中，第一次由台灣建築團隊獨立取得首獎的案例。
文化局表示，新北市立美術館18億餘元的工程經費，全由市庫自行負擔，希望中央未來能挹注資源，一起打造北台灣藝術重鎮。
新北市長朱立倫上午與新北市議員黃林玲玲、林金結、陳世榮、王明麗、劉美芳、陳明義及市議員當選人江怡臻、廖宜琨、蘇泓欽等人祈福後，共同為新北市立美術館開工動土。
朱立倫表示，新北市立美術館由大元團隊規劃「蘆葦中的美術館」，讓人一看到覺得就非常的棒，但工程也非常的困難，經過7次招標總算順利動工，雖然有部分議員認為卸任前的重大建設應該停工，但他除了謝謝議會長期支持，也強調市政工作一定要持續進行、沒有暫停，才能趕快把工程完工，他也相信侯市長也會一棒接一棒繼續下去。
文化局指出，目前新北市立美術館軟體部分已進行項目，包括了盤點新北市內美術資源、研究典藏品，擬定教育推廣計畫、撰修出版品等，各項成果也已陸續規劃展示發表，明年將推出新北市例行動美術館專車，深入學校及社區推廣美學。未來開館後除了推廣藝文美學、提供藝術家交流平台外，全台最具特色的兒童美術館更肩負美學培育的紮根重任。日後與周邊資源相串聯，將結合捷運三鶯線，增加三鶯區域的旅遊強度，帶動觀光藝文發展，成為北台灣藝術新觀光亮點。
(中時 )