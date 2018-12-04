羅慧夫在台播愛40年 創醫療領域6個第一

圖為整形外科權威羅慧夫(右)(資料照)

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中時
林周義

整形外科權威羅慧夫今傳辭世。羅慧夫顱顏基金會表示，根據美國消息指出，羅慧夫羅慧夫醫師因年紀老邁、心肺衰竭於美國時間12月3日凌晨3時離世，享壽91歲。

羅慧夫1959年就以醫療宣教士身分來台，1960年開始擔任馬偕醫院院長至1976年，同年轉任長庚醫院院長，1999年退休返美。羅慧夫為台灣貢獻有六個「第一」：第一個小兒麻痺重建中心、加護病房、山地巡迴醫療車、自殺防治中心-生命線、燙傷中心及唇顎裂暨顱顏中心等醫療防治機構。因視病如親的胸懷，羅慧夫經常自掏腰包幫助窮困患者，讓他們不因家貧放棄治療。

「看到台灣很多唇顎裂，沒做得很好，他（羅慧夫）就回美國進修整形外科。」羅慧夫的第一位住院醫師，長庚決策委員會名譽主任委員，陳昱瑞表示，台灣當時的顱顏手術不多，非常難做，看見台灣的需要後，羅慧夫進修自己，專心投入這個領域。

羅慧夫於1989年成立羅慧夫顱顏基金會，至今協助超過3萬名貧困顱顏患者獲得醫療補助，超過5萬人獲得專業社會工作服務。另輔導成立超過20個海外顱顏中心及團隊，將顱顏照護的模式複製到有需要的國家。

因視病如親的胸懷，羅慧夫經常自掏腰包幫助窮困患者，讓他們不因家貧放棄治療。陳昱瑞透露，羅慧夫以病人為中心，處處為人著想。曾遇到從中南部遠道而來的病人，因耳朵積水需轉診至耳鼻喉科，為讓他們方便，一通電話就把耳鼻喉科預約好，以免掛號時間太長，過於勞累。

羅慧夫離世時，陳昱瑞即收到他女兒寄來的信，信中透露羅慧夫約10天前已開始不能吞嚥，家人當時已做好心理準備。每當兒女離家唸書，全家都會手牽手、抱在一起禱告，期盼在新的地方得到上帝的照顧。羅慧夫離世的前一晚，全家也照慣例牽手祈禱。

羅慧夫醫療奉獻40餘年，義診足跡遍及馬祖、花蓮、金門、台東、屏東、巴拿馬、南非、坦尚尼亞、肯亞、菲律賓、越南、柬埔寨等地。晚年的他受帕金森氏症所苦，無法負荷長途旅行所帶來的疲累，2013年宣布最後一次回台，美國時間3日凌晨3時離世，享壽91歲。

(中時 )

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