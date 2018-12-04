吳宏謀離職「要休息」 王國材代理部長首先改革台鐵

交通部長吳宏謀今日正式辭去部長一職，由政務次長王國材代理。（李宜秦攝）

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交通部長吳宏謀今日正式辭去部長一職，由政務次長王國材代理部長，對於未來打算，吳宏謀笑答「我要休息一下，還要自我反省」。王國材表示，接著將優先處理台鐵的改革課題，但昨日至台東與罹難者家屬的協調不太愉快，王則說「家屬要的只是真相，會儘速釐清後再談撫卹問題」。

吳宏謀今早正式卸下交通部長職位，交通部舉辦歡送會與吳道別，吳宏謀在歡送會上勉勵同仁，要繼續努力、不要辜負人民的期望，也感慨表示「部內建設的階段性效應要讓民眾知道，否則民眾不知道我們在幹嘛，很可惜」。對於未來打算，吳宏謀笑回「我得休息一下」，也說「會先自我反省」。

王國材今日起正式接任代理部長，他表示接著將優先處理台鐵課題，除了台鐵每日的運能很大外，前瞻計畫也投入過半經費於台鐵改革，近日有與台鐵局長張政源進行多次討論，包括組織變革、設備老舊、經驗傳承等課題。

王國材舉例，可透過機器輔助人力解決人力問題，運工機電四大組織也須有管理組織，讓四大派系可以互相交流，另外也考慮將台鐵行保會改為運輸安全室，內部也須有所變革，還有要加強電線、軌道、列車、主風泵等的安全問題，希望透過前瞻計畫將台鐵的問題通通找出來，再針對問題加以改善，藉以挽回民心。

而昨日吳宏謀、王國材與張政源等人至台東探望普悠瑪事故傷患，另外也與罹難者家屬再次召開協調會，不過據了解，昨日的協調會似乎不太愉快，王國材表示，「可以體會家屬心情，家屬要的只是真相不是要賠償」。

王國材說，目前真相正在行政院調查委員會進行，報告出爐後台鐵就會立即針對問題加以改善，並且向家屬說明，接著將會按照標準向家屬討論撫卹問題。

另外，擴大暖冬遊補助方案已漸成形，王國材表示，昨日有再與觀光局開會協議，還有一些不足之處需要補齊，新推出的暖冬遊應會擴大補助區域，且除了全年齡都有補助外，30歲以下青年與60歲以上樂齡者還可再加碼補助，期望藉此促進國內觀光產業發展，預計會在農曆年前推出方案。

(中時 )

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