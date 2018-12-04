疾管署愛滋防疫海報競賽 斗六高級家商榮獲第一名

2018年12月04日 11:45 中時 魏怡嘉

疾管署今日舉行校園愛滋防疫海報競賽頒獎，來自斗六高級家商廣告科的藍亞筑及張瀞，以「不要讓你的性生活成為漏網之魚」獲得第一名。對於得獎兩人都很驚喜，設計靈感主要來自夜市的撈魚遊戲，保險套就像是手撈的魚網，一旦破掉了，帶有愛滋病毒的精子就像是漏網之魚到處流竄，而海報中唯一全身著紅色的女性，手上就沒有漁網，讓自己曝露在感染愛滋的風險當中，藉以強調安全性行為的重要。

為讓愛滋防疫觀念深植校園，財團法人歐巴尼紀念基金會與疾管署今年再次攜手舉辦「全國公私立高級中學暨職業學校愛滋防疫海報競賽」，鼓勵學生在激發創意的同時，也能增進傳染病知識，達到防疫衛教及愛滋零歧視的目標。

本次競賽經由評審團隊依作品主題趣味性及創新等綜合評選，共8件作品脫穎而出。得獎名單分別為：第一名「不要讓你的性生活出現漏網之魚」，由國立斗六高級家事商業職業學校學生獲得；第二名「接納，才能改變」，由國立南投高級中學學生獲得；第三名「主動防禦」，由於私立復興高級商工職業學校學生獲得。此外，還有最佳創新獎、最佳設計獎及佳作等獎項，獲獎同學以預防愛滋、零歧視及時治療等正面防疫知識為概念進行創作，獲得評審青睞。

歐巴尼紀念基金會董事長張峰義表示，隨著社會的進展，國人性行為發生年齡愈來愈早，而全世界的愛滋感染，都與性行為有關，民眾千萬不要以為這些事都與我無關而有所忽略，認識預防之道，保護自己也關心別人，讓自己及社會都能遠離愛滋。

疾管署署長周志浩表示，截至今年10月為止，國內愛滋感染者計有3萬多人，以15歲至34歲的年輕族群占多數、約67.2％，顯示自校園開始的防疫知能教育刻不容緩，經由各方的努力，今年新增愛滋感染者人數出現下降約2成左右，希

望藉由這樣的創意競賽，除了能強化校園對愛滋病預防的宣導外，透過學生創作的過程，也能了解正確的愛滋觀念並增加自身對愛滋病的認知，也歡迎未來有更多單位或團體，以不同的方式加入傳染病防治及強化校園防疫。

(中時 )