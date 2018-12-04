女星寶兒畫3INA潮妝 演繹耶誕時尚LOOK

寶兒穿MIU MIU演繹耶誕時尚LOOK。（JOJPHOTO攝）

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寶兒畫上紅脣搭配MIU MIU休閒上衣，也能展現氣勢。（JOJPHOTO攝）
3INA璀璨派對眼影霜 ＃901藍調搖滾，550元，耶誕限量。（3INA提供）
3INA高發色眼影底霜10ml，430元。（3INA提供）
3INA豐俏嘟脣筆＃112，390元。（3INA提供）
3INA超印色染脣釉＃511，430元。（3INA提供）
3INA創繹雙色眼 ＃604，550元。（3INA提供）

女子偶像團體Popu Lady成員寶兒拍攝耶誕彩妝專題，畫上西班牙潮流彩妝3INA展現新世代活力，向來就喜歡搜集脣彩的寶兒，頻頻追問3INA資深彩妝師林泉安彩妝色號與質地，並且觀察彩妝師上妝的方式，直說下次有機會也要自己試試看。

嘗試不同的妝容讓寶兒很開心，她說，平常比較少機會挑戰主題性妝容，讓自己看起來很不一樣，她也分享，彩妝包必備產品是睫毛膏與口紅，但最近天氣變冷空氣比較乾所以必備護脣膏在包包裡，目前專心在音樂上，最近在錄音籌備明年個人的EP，歌曲風格及造型會讓大家耳目一新，她坦言，「未來還是希望可以與團員有機會一起合拍戲劇作品。」

這次深獲寶兒青睞的妝容，來自3INA資深彩妝師林泉安的巧思，他特別以Bling Bling為耶誕主題，在眼妝、脣妝都添加亮片元素，不論是多層次疊加脣彩，或是在最後步驟加上亮澤，都能展現派對妝感，加上3INA彩妝顯色度高，不論是出席派對，或是姊妹下午茶，妝容都能成為焦點，彩妝品牌「3INA」，其實首位字母3其實是M的翻轉，正確發音是MINA，這是因為品牌創辦人想要打破疆界，玩出彩妝新意，也在9月登台後就狂銷熱賣，成為新一代潮流妝品代表。（3INA資深彩妝師林泉安、髮型師Marvin、服裝MIU MIU）

(中時 )

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