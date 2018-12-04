一項錯誤決策 網驚：蔡英文政治生涯即將game over

總統蔡英文。(中時資料照)

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中時電子報
／綜合報導

民進黨這次選戰大敗，蔡英文總統連任之路出現重大危機。有名網友認為，今年五月民進黨還未與柯文哲正式分手時，柯已公開承諾2020要支持蔡英文，但蔡英文還是做出摧毀她個人政治生涯的決策，提名姚文智。該網友直言「蔡總統的政治生涯恐怕即將game over」。

台北市長選戰在白綠分手情況下，柯文哲險勝，民進黨也元氣大傷。有一位名稱為young23的網友在PTT發文指出，今年五月，柯當時都已經公開承諾2020要支持蔡英文，沒想到蔡英文還是提名姚文智，「作出摧毀她個人政治生涯的決策」。該網友說如果當時不提名人選與柯競爭，相信蔡英文2020仍是一片坦途。

此外，該網友也掀出今年4月時洪耀福曾說若民進黨推出的人選不強，最後國民黨落選，但台北市長柯文哲仍當選，若是如此，「柯文哲就變成台灣最大尾」。該網友認為，現在恐怕台灣最大尾不是柯文哲、也不是韓國瑜，而將是朱立倫。

該網友認為，蔡總統選後到現在顯然沒有檢討的誠意，若還是眷戀2020，以為仍有機會獲得提名甚至選贏，「請早點醒醒吧」。他呼籲蔡英文應展示反省的誠意，公開向柯文哲道歉、為了提名姚文道歉、為了選前企圖拉抬姚文智拉下柯P道歉，「如果這幾件事都做不到，沒有人會相信您有道歉的誠意」。

對此，網友表示「一盤錯滿盤皆輸」、「別忘了柯綠分手前 蘇侯民調55波」、「侯民調拉高跟民進黨亂打比較有關吧」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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