朗格珍稀表登台 寶鴻堂限量誘客

2018年12月04日 11:59 中時 陶福媛

朗格Datograph Perpetual Tourbillon腕表結合萬年曆、陀飛輪和計時碼表等功能。971萬8000元。(A. Lange ＆ Sohne提供)

朗格Double Split雙追針腕表，394萬元。(A. Lange ＆ Sohne提供)

當各大腕表品牌力求大量生產降低售價，甚至連精密機芯也可機械量產之際，德國鐘表品牌朗格 (A. Lange &Sohne)卻反其人之道，標榜一年只生產4500只腕表，由於十分稀珍少有，只要一登台就立刻秒殺，即起朗格年度新款表在寶鴻堂台北店首賣，直至10日止。

今年登台的朗格限量表，包括雙追針Double Split計時碼表、萬年曆和月相顯示的1815 Rattrapante Perpetual Calendar、結合萬年曆和計時碼表的Datograph Perpetual Tourbillon陀飛輪，以及動力儲存長達31天的Lange 31等，都不乏表迷收藏。

至於全球首款三追針計時碼錶Triple Split腕表，早在發表時就已被表迷搶購一空，全部售罄，因此無緣來台，這也讓同樣也是限量的Double Split計時碼表更加搶手。

朗格於1999年推出首款Datograph計時碼表，除了導柱輪和水平離合器等傳統部件外，還配備朗格經典大日曆、黃金套筒和德國銀等品牌標誌工藝，自此計時碼表成為品牌最受歡迎的經典之作，這也讓升級版Datograph Perpetual Tourbillon陀飛輪備受矚目。

(中時 )