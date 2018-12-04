輔大舉辦國際研討會 宣揚「善藝」為世界止痛療傷

2018年12月04日 11:58 旺報 李侑珊

每逢選舉常見各種抹黑、政黨惡鬥，並形成階級對立，帶來社會動盪，輔仁大學舉辦「2018橘色善念國際研討會～永續」，透過各領域研究成果發表，呼籲國家整體品牌設計，出發點應以「善念」而非仇恨，才能讓各行各業、各個族群都得到幸福，安居樂業，樂在其中，台灣才能永續經營。

由輔大織品服裝學系、應用美術系、與品牌與時尚經營管理學程共同舉辦「2018橘色善念國際研討會～永續」，邀請各領域學者提出跨領域的對話，呼籲揚棄惡意指責、終止負面行銷。

透過研討會，知識界率先提出以「善念」為主題，從藝術設計、教育心理、大眾媒體、歷史人文、健康傳播、商業模式、生活消費、生物科技、時尚服裝等領域，發表研究成果。

面對本次九合一大選，各種抹黑造謠消息不斷，令民眾厭煩不已，對此，輔大品牌與時尚經營管理碩士學程主任鄭靜宜說，研討會因此用「橘色」作為研討會的色彩DNA，是因為橘色綜合了具有活力的紅色和幸福快樂的黃色，象徵熱情、魅力、幸福、創造力、激勵和關懷。以「橘色善念」來止痛療傷，十分具有時代意義的「善藝」。

受邀專題演講的荷蘭時尚藝術學者 Pascale Gatzen則說，藝術和設計是文化的動力，「應該走非暴力的溝通(Non-violent communication)，別再陷入過往肢體或言語的暴力策略，忘記我們有共同的需求：和平、滿足、幸福、自主、誠實、關懷等」，而不是排他的、非我族群即異類、或懲罰式的溝通，她主張「以善念為時尚藝術設計的出發點，來改變文化、生態、和環境，符合人類的需求。」

美國愛荷華州立大學教授Ann Marie Fiore則表示，創新永續的商業模式，是建立在讓顧客得到永續幸福感的服務。

輔大織品服裝系主任何兆華表示，時尚界競爭太激烈，許多設計師走上怪異、極端、旁門左道的設計風格，江郎才盡後，走上絕路，中外都有」。似乎說明不以良善、幸福、美好為出發點，機關算盡，反而自食惡果。

傳播學者卓峰志在研討會提出，中外媒體用釣魚式的標題，提醒注意這些充滿曖昧和誤導的網路媒體趨勢。

對此，輔大藝術學院院長馮冠超則回應：「難怪我的文章被媒體改了標題，變得很爛，我下的標題，比他們還好」。研究生以「花甲男孩轉大人」為研究對象，指出台灣鄉土劇不見得低俗灑狗血，創意貼心的製作，仍可提供療傷止痛的體驗，民眾的接受度高，似乎說高手真的在民間。

輔大廣告系游易霖老師關心熟齡者，可透過App遊戲享受科技帶來的樂趣。影傳系黃乃琦老師提出影視史學可以跨入傳播領域，用親善的態度來建構自己的影視家族史，認同親族，進而認同國族。

政大廣告系的鄭怡卉老師，提出由負轉正的新取徑，用正向的心理學來建構健康傳播，推動生命樂觀、健康、和希望，實際執行上，是有益於促進社會大眾福祉的。

輔大使命副校長聶達安聽了國內外的學者的論文，也舉原住民為例，說「文化藝術的保存創作和族群善意的溝通，從輔大開始，能夠推而廣之，織品系可以做得到」。

輔大應美系主任方彩欣強調「大型跨領域的研究和對話，很有必要性也須持續」，對於學者以善念為核心來建議推動合諧的社會，輔大師生的論述十分精彩到位。實際上，當前學界勇於發出這樣的清音，當屬鳳毛麟角。

(旺報 )