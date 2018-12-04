《全台最速報》無聲癌症藏食道 6成病人初次確診已3-4期

2018年12月04日 11:58 中時電子報 綜合報導

◎無聲癌症藏食道 6成病人初次確診已3-4期

藝人安迪、裕隆集團董事長嚴凱泰接連因食道癌病逝，英年早逝，令人惋惜，台灣每年新診斷食道癌患者約2500人左右，9成以上都是男性，有越來越年輕化的趨勢，男性好發年齡層約50-60歲期間，可能與飲食及生活習慣有關，包括喝酒、吸菸、嚼檳榔等，特別是高濃度烈酒更是誘發食道癌危險因子，導致食道癌患者增多及年輕化。

◎新北卡核廢暫儲執照？朱立倫：怎可不按法律就過

核三延役議題延燒新北，綠委批評新北卡核廢暫儲場執照，要新北別太自私，新北市長朱立倫4日市政會議表示，新北市始終理性面對核能問題，沒有一個市長可命令同仁對不按圖施工案子給執照，台電也須說服專家學者為何選擇室外暫儲場而不適選擇室內，新北不會特別去卡什麼，但「我怎麼可以不按照法律就給你通過？」。

◎綠能有我兆 再生能源貸款專案歡迎申請

為鼓勵民間投入再生能源發電系統設置，打造低碳城市之優質居住型態，邀請兆豐銀行提供100億元桃園市再生能源貸款專案，並搭配中小企業信用保證基金保證，期待能透過充足且多樣的資金選擇，提升國內再生能源發電比率，達到節能減碳及環境永續發展的目標。

◎韓國瑜小內閣第一槍！林國權宣布放棄接任主委

昨天被韓國瑜延攬入閣的前市議員林國權，因為涉及吸金官司尚在審理中，今天上午，他舉行記者會表示已向韓國瑜說明放棄出任主委一職，並獲得韓國瑜諒解。

(中時電子報)