氣喘未控制 50歲肺像80歲

北榮胸腔部臨床呼吸生理科主任彭殿王表示，氣喘好好控制才能與它和平共處。

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時報周刊

50幾歲的陳小姐，4年前氣喘發作肺功能僅剩40%，走幾步路就氣喘如牛，經治療，肺功能恢復到70%，她害怕藥物副作用，私自停藥；今年，氣喘發作，情況比上一次更嚴重，住院治療，醫師告訴她，現在的肺像80歲老太太的肺。

「氣喘就跟三高一樣，長時間監控是必須的，這是氣喘病患最忽略的一塊。」台北榮總胸腔部臨床呼吸生理科主任彭殿王表示，氣喘患者常會因為救援治療效果很好，誤以為氣喘不需要任何的控制。事實上，氣喘的控制需要醫病共同配合，才能減少氣喘的發作。

根據統計，台灣成年人氣喘盛行率有逐年增加的趨勢，18歲以上氣喘盛行率從2000年的7.57%增加到2011年的10.57%；小孩的盛行率更高15-20%。彭殿王進一步強調，用藥順從性一直是臨床治療上的常見問題，因多數民眾抱有「類固醇恐慌症」，害怕使用類固醇藥物將帶來肥胖或聲音沙啞等副作用。

根據全球氣喘倡議組織(GINA)治療指引，對於氣喘控制程度將國內氣喘患者的抽樣結果分級，仍有超過八成的氣喘患者在控制上仍有進步空間。鑑於多數氣喘患者普遍缺乏正確知識，台灣胸腔重症暨加護醫學會與臺灣阿斯特捷利康共同推動「Healthy Lung 台灣健康肺計劃」，改善民眾肺部健康，加強病患自我照護能力。

彭殿王強調，氣喘控制不難，只要患者定期回診、按時用藥，便能與其和平共處，降低急性發作的機率。而且隨著醫學的進步，新一代的氣喘藥物僅作用於呼吸道，且劑量與副作用都十分輕微，整體對患者而言是利大於弊。

(時報周刊)

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