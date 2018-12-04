幽靈黨產40億？國民黨出示文件批：憑空捏造

2018年12月04日 12:15 中時 王正寧

針對媒體披露國民黨「幽靈黨產40億」等情事，國民黨發言人洪孟楷批評「完全是憑空捏造」，且前因後果錯置，恐怕是黨產會向媒體提供不實消息，意圖向國民黨潑污水、轉移焦點。國民黨嚴正要求身為行政機關絕對不是特定政黨的打手，依法行政才是人民的期待。

洪孟楷出示行政院96年6日15日召開「續商追討政黨不當取得財產相關問題會議記錄」以及「台鐵局於民國49年間向松山油漆場股份有限公司承購土地，因故迄未辦理產權移轉登記案，辦理情形一覽表」等兩份會議文件，打臉黨產會及媒體相關報導。

洪孟楷指出，所謂松山油漆廠土地轉移案非常單純，依據現有資料顯示，民國（以下皆為民國）49年，台鐵局與松山油漆廠價購土地，迄今該土地一直都是台鐵局在使用，沒有疑慮。但土地所有權轉移到現在還未辦理妥適的原因，是49年「由於水災及人員疏失，文件遺失，無法順利辦理」。

他說，依據96年6月7日扁政府時期政務委員許志雄所召開會議中，台鐵局提出相關報告顯示，「93年時也曾針對當時的主管人員及承辦人員作出懲處」，換言之，台鐵局自己也清楚並承認這是台鐵內部疏失，而非松山油漆廠沒有移交完成。

洪孟楷強調，整起事件與現在的國民黨更沒有任何直接、間接關係，當初的松山油漆廠是股份有限公司，國民黨僅為股東之一；松山油漆廠也已於53年註銷，拿油漆廠與台鐵局之間的爭議，誤導社會大眾，將責任影射到國民黨身上，這更是不應該的行為。

(中時 )