影》落入假檢察官老梗陷阱 7旬嬤200萬老本險飛了

2018年12月04日 12:17 中時 謝明俊

保七總隊一大隊駐台銀新竹分行員警及時阻止陳姓老婦被騙。〔謝明俊翻攝〕

陳姓老婦一度要將存款轉入騙徒指定帳戶。〔謝明俊翻攝〕

保七總隊一大隊駐台銀新竹分行員警及時阻止陳姓老婦被騙。〔謝明俊翻攝〕

家住新竹的七旬陳姓老婦，日前接到詐騙集團電話，假冒檢察官威嚇陳婦的行帳戶及健保卡被盜用涉及刑案、洗錢，要陳婦解除帳戶內２００萬元存款定存，交由檢察官保管，陳婦到台銀新竹分行辦理轉帳時，被行員發現有異報請保七總隊一大隊駐分行員警出面勸阻，及時阻止老婦被騙。

陳姓老婦是在上個月底，在家接獲詐騙集團假檢察官來電，對方聲稱陳婦的銀行帳戶及健保卡遭盜用，並涉及刑案、洗錢，要老婦解除帳戶內新臺幣200萬定存交給檢察官保管，不然就會被管收坐牢。

陳姓老婦被恐嚇大為緊張，於是依照詐騙集團指示，前往台銀新竹分行解約提款轉帳至郵局時，因為不瞭解手續，拜託行員蔡幸真幫忙填一下單子，老婦當場還不敢說出實情，一直向蔡員表示要轉存到郵局，是因為郵局比較方便提款，絕對沒有問題。

由於老婦是台銀的老客戶，蔡員疑心老婦不會無故一下要轉出那麼多錢，蔡員暗中通知保七總隊一大隊駐分行員警曾仁國、陳偉、蕭正功、張世欣、呂切克等人，一起前來關心，在警方與行員的不斷關心詢問下，老婦才說出是要交給檢察官的，因為害怕被管收，所以要將錢轉到詐騙集團指定的郵局帳戶。

員警當場向老婦解釋，這是詐騙集團慣用手法，老婦才恍然大悟，未再上當，警方已將相關資料交由轄區新竹二分局東門派出所，繼續追查幕後詐騙集團。

(中時 )