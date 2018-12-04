棒球訓練AI化 清大研發智慧化棒球系統

清大教授吳誠文（左）示範智慧棒球系統如何協助球員調整姿勢。（徐養齡攝）

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清大教授吳誠文（左）示範智慧棒球系統如何協助球員調整姿勢。（徐養齡攝）
清大教授馬席彬（左）示範智慧棒球系統。（徐養齡攝）
「清華運動科技研究中心」師生4日展示智慧棒球系統。（徐養齡攝）

隨著AI人工智慧技術的發達，未來培訓體育不用悶著苦練，清華大學透過「智慧棒球」系統，協助球員解析本身投球及打擊習慣，精準測出運動軌跡，甚至細微到控球指力、重心轉換等，讓訓練事半功倍，未來更可望將觸角延伸到更多體育項目。

清大表示，校方近年全力投入AI人工智慧及應用，成立「清華運動科技研究中心」，由電機系特聘講座教授、昔日巨人少棒名投吳誠文擔任顧問組召集人，結合電機系、資工系、體育系、動機系及工業工程與工程管理學系等5系、10位教授及骨科醫師，開創智慧棒球新紀元。

電機系教授馬席彬積極研發在棒球球體內嵌感測器、壓力計等，可測量出棒球運動軌跡、轉速等，還可測出投手控球指力，協助投手調整投球的力量及角度，在改善滑球、曲球、變速球、指叉球、伸卡球、上飄球等球路上有實質幫助。

打擊方面，工工系教授李昀儒研究生物力學與人因工程，研發「精準打擊」系統，透過眼動儀及地面測力板量測球員的視角、身體重心變化，調整打擊姿勢，協助球員訓練用眼部「跟球」到最後一刻，提升打擊率。

資工系教授朱宏國則研發「3D人體姿態模擬」，透過1台攝影機，藉由攝影像訊號分析人體動態骨架運動，同步矯正投打姿勢。電機系教授黃柏鈞開發「智慧鞋墊」，球員足底各部位的壓力與左右腳重心轉換軌跡，透過系統一目了然，有效調整腳底功夫。

成德高中棒球隊教練邱郁達說，傳統訓練方式多半以自身經驗為選手講解，但只用嘴巴說，很難讓球員領會，這套智慧棒球訓練系統讓解說具象化，透過即時監測數據來調配選手上場的時間及順序，可望讓棒球訓練模式產生革命性的變化。

(中時 )

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