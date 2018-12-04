金車調查：青少年服務學習年均24小時 最喜歡服務幼兒童

2018年12月04日 12:13 中時 林志成

現在不管是升高中或大學，服務學習的經歷都很重要。金車教育基金會今天發表調查指出，8成6青少年每年至少參與一次服務學習，他們每年平均服務24小時。青少年最期待的服務對象為幼兒童（38.4％）、一般民眾（32.2％）及國際海外和偏區。

金車教育基金會在9月15日至10月30日針對14縣市27所國中、高中及大專生發放問卷，瞭解他們參與服務學習的狀況，最後取得2943份有效樣本，抽樣誤差在正負3％以下。

調查指出，52.4％的青少年因學校規定而服務學習，其次是35.1％是為了升學加分、34.1％是為了增加人生經歷、32.8％是為了追求自己興趣。國中生（50.8％）比其他階段更在乎升學服務學習是否幫助升學加分。

調查顯示，青少年最常在學校做服務65.5％，其次是社區53.2％，最常做環境清潔（65.3％）及教育輔導（24.7％）。然而服務學習應該被強制規定嗎？60.6％青少年認為學校應視個人意願從事服務學習，28.1％表示學校應該強制規定。

金車教育基金會總幹事曾清芸表示，明年8月實施的的12年國教課綱，非常在意青少年面對未來的態度與適應力，他們藉由服務走出同溫層，可以擴大視野與文化包容力，並從中反思成長，將經驗內化為智慧，才是一輩子帶得走的能力。

華僑高中根與芽志願服務社團指導老師楊淑瀞說，如果學校強制規定學生一定要服務學習，他們參與的動機會降低。因此，她指導服務社團時，盡量放手讓學生自行規畫服務活動，投入後就會更深入，進一步產生成就感，有的學生做出興趣，在考完學測或上大學後，還會繼續參與偏鄉服務。

華僑高中二年級的王詠駿，最喜歡從事銀髮服務，雖然有些高齡者重聽，可能要用很大的音量他們才聽得到，但看著長輩因他的服務而開心，自己也覺得感動。

(中時 )