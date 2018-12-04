金車調查：青少年服務學習年均24小時 最喜歡服務幼兒童

金車教育基金會今天公布青少年參與服務學習調查結果。（林志成攝）

友善列印
中時

現在不管是升高中或大學，服務學習的經歷都很重要。金車教育基金會今天發表調查指出，8成6青少年每年至少參與一次服務學習，他們每年平均服務24小時。青少年最期待的服務對象為幼兒童（38.4％）、一般民眾（32.2％）及國際海外和偏區。

金車教育基金會在9月15日至10月30日針對14縣市27所國中、高中及大專生發放問卷，瞭解他們參與服務學習的狀況，最後取得2943份有效樣本，抽樣誤差在正負3％以下。

調查指出，52.4％的青少年因學校規定而服務學習，其次是35.1％是為了升學加分、34.1％是為了增加人生經歷、32.8％是為了追求自己興趣。國中生（50.8％）比其他階段更在乎升學服務學習是否幫助升學加分。

調查顯示，青少年最常在學校做服務65.5％，其次是社區53.2％，最常做環境清潔（65.3％）及教育輔導（24.7％）。然而服務學習應該被強制規定嗎？60.6％青少年認為學校應視個人意願從事服務學習，28.1％表示學校應該強制規定。

金車教育基金會總幹事曾清芸表示，明年8月實施的的12年國教課綱，非常在意青少年面對未來的態度與適應力，他們藉由服務走出同溫層，可以擴大視野與文化包容力，並從中反思成長，將經驗內化為智慧，才是一輩子帶得走的能力。

華僑高中根與芽志願服務社團指導老師楊淑瀞說，如果學校強制規定學生一定要服務學習，他們參與的動機會降低。因此，她指導服務社團時，盡量放手讓學生自行規畫服務活動，投入後就會更深入，進一步產生成就感，有的學生做出興趣，在考完學測或上大學後，還會繼續參與偏鄉服務。

華僑高中二年級的王詠駿，最喜歡從事銀髮服務，雖然有些高齡者重聽，可能要用很大的音量他們才聽得到，但看著長輩因他的服務而開心，自己也覺得感動。

(中時 )

棒球訓練AI化 清大研發智慧化棒… 告別政壇？ 林聰賢坦言：沒有再…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。