受暖冬專案補助影響 花蓮旅宿業回溫

2018年12月04日 12:30 中時 范振和

政府祭出暖冬遊補助方案，提升了花蓮市美侖大飯店住房率。（范振和攝）

「前進宜花東高屏暖冬遊」旅遊補助方案推出後，確實讓花蓮旅宿業有感，花蓮市美侖大飯店副總經理高水祿4日反映，如果能有妥善長期的配套措施，更能讓旅宿業永續生存。

交通部觀光局推出「前進宜花東高屏暖冬遊」，59歲以下每房補助1千元，60歲以上每房最高補助1500元，交通費用補助每房最高1千元。高水祿說，此案於11月1日起推出後，該飯店與去年同期相較，今年約增加2成住宿率。

高水祿表示，0206花蓮大地震後，政府推出「3355旅宿專案」，提升了住房率，1021普悠瑪事件後，政府祭出「前進宜花東高屏暖冬遊」補助方案，也有助於花蓮旅宿業復甦。「平心而論，此次與『韓流』無關，真的受惠於『暖冬』。」

不過，高水祿坦言，這些都只是短期的應急措施，如果要對花蓮觀光更有助益，應「三箭齊發」，發放災損地區消費券，交通費減半，以及對業者地價稅、房屋稅減半優惠，花蓮觀光事業才會真正回溫。

立委徐榛蔚3日也在立法院關心花蓮觀光發展，呼籲花蓮港為中央核定的國際商港，應加大資源挹注力道；而花蓮機場僅剩國內航班次，中央提出減免、包機補助等優惠外，更應擘劃長期完整配套，讓旅遊進階。

(中時 )