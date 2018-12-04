卸任後 李應元：讀書看電影 恢復社會運動角色

2018年12月04日 12:28 中時 廖德修

李應元（右）不忘宣導政策。（廖德修攝）

環保署長李應元今（3）日卸任，歡送茶會上他還不忘宣導防治空汙政策，期勉署內同仁繼續努力。談到卸任後的打算他表示：「我喜歡看書、看電影，也會恢復社會運動角色。」他開玩笑說，「以後若有抗爭，大家可能會在環保署前看到我，如果還尊重我，記得請我進來坐坐、喝杯咖啡。」引起台下一片掌聲、笑聲。

個性幽默的李應元回顧這兩年半以來的施政說，眾神、卡車上凱道抗爭都是史上首次，但為了改善空汙，有些措施即使得罪人也必須推動。像去年推動的減香少金少炮成果相當不錯，很感謝埔里一群媽媽的努力，現在當地紅害已減少很多。為了顧到業者生計，李應元說：「我每天早上都燒一炷香，少量就好。」

卡車上凱道主要是《空汙法》修法後有關移動汙染源的整治，引起老舊汽機車主不滿。李應元說，記得修法完成後小英總統的臉書馬上被灌爆，環保署也是，許多車主都來留言批判。其實政府並非刻意淘汰十年以上舊車，而是加嚴檢驗標準，即使是汰換老舊柴油車也都有優惠配套措施。

李應元說：「卸任後仍會全力協助爭取進口關稅減低等措施，盡量幫車主減輕負擔。這些車輛是生產工具，會影響大家的生計，這一點我很清楚，但為了改善空汙必須執行，如今我要離開了，特別要向卡車司機說聲抱歉！真不好意思。」

談到減輕PM2.5紅害，李應元欣慰地說，民國104年的紅害佔日數是997天，接下來逐年減低，今年到12月2日是273天，比去年降低68％，「報告總統、院長，空汙是國安問題，但目前已經在改善中。」李應元開心地說。

以核養綠公投通過後，2025年非核家園期限往後延，李應元強調：「非核是我的信念，前總統馬英九主張恢復核四，有機會我願意和他面對面辯論。」

今天的歡送會中，環保署所屬機構紛紛送上紀念品、獻花、合照留念，李應元相當窩心！最後他與同仁一齊高喊：「山綠、水青、土地要永續。」期勉大家繼續努力，做好環保工作。

(中時 )