選後陸涉台最高層首發聲！汪洋提兩岸「三點不變」

2018年12月04日 12:26 旺報 吳泓勳

台灣九合一大選剛結束，大陸對台二把手、全國政協主席汪洋今天對兩岸關係強調三點不變：包括兩岸經濟合作穩定發展大勢沒有變、兩岸經濟優勢互補大格局沒有變、對台商提供良好服務沒有變。大陸對外開放要率先對台灣開放。

2018兩岸企業家峰會今起在廈門市舉行兩天，中共政治局常委汪洋出席開幕式並演講，這也是九合一選後，大陸最高層級涉台官員發表公開談話。汪洋表示，他多次與台灣工商界人士會面，台灣企業家多關心國際經濟形勢、大陸經濟變化及兩岸經濟合作前景，因此，他將在這次講話「傳遞三條清晰訊息」。

汪洋指出，一是國際局勢在變，但兩岸經濟合作穩定發展大勢沒有變。今年處在保護主義、單邊主義陰霾，兩岸經貿合作卻逆勢上漲。台企外貿依存度高，對外部市場變動反應強烈，但「大陸經濟是大海，狂風驟雨不能掀翻大海」，兩岸經濟合作能通過國際變化考驗，結出豐碩果實。

汪洋表示，二是大陸經濟成長方式正在進行深刻變革，兩岸經濟優勢互補大格局沒有變。大陸經濟增速雖然放緩，但基本面沒改變，台企有技術、創意、管理經驗優勢，符合大陸轉型升級需要。且中國大陸去年出境遊為1.3億人次，「樂見台灣分到其中一塊更大的蛋糕」。

汪洋說，三是大陸投資環境在變，對台商提供良好服務沒有變。相較改革開放初期，中國人工變貴、監管變嚴、黨風政風正在重塑。有些台商感到經營壓力，陸企也同樣有這樣的感受。他說，轉型的痛不等於中國投資環境變差，中國正在營造更好投資環境，為企業長期可持續發展創造條件。

汪洋說，大陸對外開放要率先對台灣開放，而中共總書記習近平要求的各項對台優惠措施，大陸說到一定做到，「對台灣企業政策服務沒有最好，只有更好。」

汪洋還提到，今年是告台灣同胞書發表40週年，宣稱實現中國統一是人心所向、大勢所趨。要順應歷史大勢、共擔民族大義，堅持體現一個中國原則下的『九二共識』，堅持反對遏制台獨」。

(旺報 )