英學者批胡佛報告：誇大大陸對英影響力

2018年12月04日 12:25 中時 李文輝

中共黨媒《環球時報》今天引述英國皇家國際事務研究所亞太專案高級諮詢研究員夏添恩在《金融時報》的評論報導，上周由美國史丹佛大學胡佛研究所和美國亞洲協會美中關係中心聯合發布的〈胡佛報告〉，警告應該認識大陸的「滲透和影響」，正產生越來越大威脅，其中誇大了大陸對英的影響力。

夏添恩當地時間3日在《金融時報》撰文指出，20世紀50年代初，「中國在亞洲步步進逼」的可能性辯論中，英國時任反對黨領導人艾德禮說：「中國政府有6.03億人要照顧，顯然這對任何政府來說都夠忙的了。」對照當前大陸在海外擴大影響力的又一輪辯論，令人想到這句話。

他認為，〈胡佛報告〉聲稱大陸在英國等其他西方國家也進行「影響力活動」。但仔細研究報告，可以看出，大陸在英國擴大影響力的證據並不多。〈胡佛報告〉許多提法很奇怪，比如「大陸影響英國外交政策的努力」。但正如BBC新系列紀錄片《英國外交部內幕》所顯示，英國外交官在世界各地積極展開接觸，試圖影響其他國家和政府，以追求英國的「國家利益」。

《金融時報》報導，在經濟方面，〈胡佛報告〉列出英國有人擔憂的事，涉及陸企在通信基礎設施和核電廠項目的角色時說，這些全都是自由達成、以經濟利益為出發點的交易。報告把英前首相卡麥隆獲得陸英雙邊投資基金任命當作「潛在的造成依賴」的例子，但其實這是一項英陸聯合倡議，而非大陸政府的工具。

〈胡佛報告〉所謂「中國影響力威脅」的例子，包括大陸在美增加國有媒體的英文節目，影響當地華文媒體等。夏添恩指出，快速流覽英國媒體對大陸的報導，就會發現大量負面消息，即使是《每日電訊報》稱讚大陸的增刊報導，也不太可能構成重大挑戰。對於暗示大陸使館「控制」大陸留學生團體，夏添恩用「一邊倒」形容〈胡佛報告〉的立場。他說：「在英學習的大陸留學生應該被視為中國年輕人對西方持開放態度的證據。」

(中時 )