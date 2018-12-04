陳滄江宣布參加補選 帶小板凳前進立法院

2018年12月04日 12:27 中時 李金生

陳滄江在8年前帶著小板凳進入縣議會，努力扮演為民喉舌的角色。（李金生攝）

陳滄江在縣議會8年，沒有舒適的沙發椅，只有一張小板凳。（李金生攝）

金門縣議員陳滄江今（4）日上午感性揮別8年來孤軍奮鬥，投注無數心血的縣議會。（李金生攝）

金門縣議員陳滄江今（4）日上午感性揮別8年來孤軍奮鬥，投注無數心血的縣議會，決定參加立委補選，再帶著他的小板凳前進立法院，誓言未來要爭取增訂〈金馬地區人民權益受侵害賠償條例〉，比照台灣〈二二八事件處理及賠償條例〉，還給走過苦難烽火歲月的鄉親應有賠償和公道。

金門立委楊鎮浯當選下任縣長，空缺將進行補選，目前各路人馬躍躍欲試，今年8月底不滿黨中央作為，宣布退出民進黨，選擇與民意站在一起的陳滄江，成為鄉親熱議的人選之一。

陳滄江在參選聲明中指出，他的縣議員任期將在本月24日屆滿，感謝鄉親在他8月31日退出民進黨後，繼續給他溫馨熱情鼓勵，近日又不斷「勸進」補選立委，他在經過長考後決定勇往直前，投入這次立委補選，希望能把在議會坐了8年的小板凳帶到立法院，捍衛和爭取金門的權益。

陳滄江強調，追求民主進步、公平正義，是他20多年來一直堅持的從政理念，從黑髮打拚到白頭終無悔。3個月前，他也為了這個公平正義的理念遭民進黨漠視與遺棄，退出背棄民意的民進黨。

陳滄江說，金門歷經古寧頭戰役、九三、八二三、六一七等慘烈炮戰，以及長達36年的戰地政務時期，人身自由權被剝奪、房屋土地因戰事被強拆強占，百姓何辜？但經過幾度政黨輪替，仍無法周全合理的還金門人生命財產權益，以及遭受侵害的公道和公平正義。

陳滄江強調，他若能獲鄉親力挺前進立法院，將力促各黨派立委爭取增訂〈金馬地區人民權益受侵害賠償條例〉，就金門、馬祖地區人民因兩岸戰爭及施行戰地政務而導致：1、死亡或失蹤。2、傷殘者。3、遭受羈押或徒刑之執行者。4、土地、財務損失者。5、健康名譽受損者，明訂比照台灣〈二二八事件處理及賠償條例〉，給付受害者或繼承親屬賠償金，另軍方以明顯不相當之代價徵用或占用之土地，也必須無償返還給地主。同時傷亡者賠償金額，也要比照台灣之228事件受難者，最高償付600萬元。

陳滄江表示，進入立法院後也將力爭修訂「離島建設條例第9條第1項、第5項」。將政府或國軍不當取得之百姓土地，無償歸還給地主。另外，也要就金門亟待解決的「對外交通、在地醫療、保障金酒用水」等議題，尋求修法或督促交通部、衛福部、內政部等部會立即改善。

陳滄江表示，他為了堅持民主價值，在金門縣議會孤軍奮鬥8年，幸有鄉親在背後強力支持，並在上次立委選舉給他8367票力挺，這次他將在鄉親鼓舞的勇氣和力量下，再度帶著小板凳逆風而行，向立法院大步前進。

(中時 )