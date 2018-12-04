歌手古曜威曬時尚限量包 師妹吃醋超忌妒！

2018年12月04日 12:40 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

即將發行第二張實體單曲的韓系暖男古曜威，近期時常出現在各大的時尚活動，今（4）日他在個人IG上傳了一組穿搭照，意外讓粉絲發現，所背的包包是明年2019才會上市的LV限量款包，結果師妹唐芯也有一個，只不過比他的小，讓唐芯有小吃醋。

古曜威在IG上曬出新包包，沒想到是名牌的2019年新包款，結果前兩天，古曜威的小師妹唐芯也上傳了兩人的合照，還寫著撞包了啦！

古曜威（左）與唐芯（右）皆曬出新包。（圖／單純夢想文創事業提供）

兩人經紀人透露：「這些包都是我買給他們的啦！而且唐芯還很吃醋的告訴我，為何她的包比古曜威的小，這樣我只能裝一台手機，什麼都裝不了。」

據悉兩人都將在2019年01月發行實體單曲，所以經紀人才會送上還未上市的限量包，希望兩人在2019時，能夠像限量包一樣搶手，讓大家都會想珍藏他們的實體單曲。

歌手古曜威在「抖音」人氣夯，也即將發行第二張單曲。（圖／單純夢想文創事業提供）

愛心不落人後的兩人，也在先前的流浪狗的公益活動上，捐出了香奈兒的精品包作為義賣，這次發行實體單曲，經紀公司也會與關懷弱勢兒童的公益單位合作，希望能夠透過小小的力量，為這社會盡一點力，實質得到的募款收入，與唱片的營收也將全數捐出。

(中時電子報)