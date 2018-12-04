林聰賢告別農委會 陳吉仲：一定和主委同進退

2018年12月04日 12:40 中時 游昇俯 、劉宗龍 、劉宗龍

農委會主委林聰賢4日告別農委會，他表示，期待陳吉仲「忍辱負重」，繼續帶領團隊。（游昇俯攝）

民進黨政府大選慘敗，農委會主委林聰賢為此下台負責，農委會今（4）日舉行惜別會向林聰賢道別。農委會副主委陳吉仲表示，「一定跟林同進退」，他已將辭呈送上去，待行政院下一波內閣改組，希望能為政策沒執行到位負起責任；林聰賢則說，因目前許多政策正進入期中階段，希望陳「忍辱負重」，繼續帶領團隊往前。

林聰賢去職，主委一職將由陳吉仲代理。陳吉仲代表農委會發表感言時表示，主委去年2月上任，正好遇到H5N6禽流感蔓延，當時林下達「7天禁宰禁運」的決策，順利撲滅疫病，沒人知道台灣已無此病毒是林的功勞，但歷史會記得。

講到激動處，陳吉仲更語帶哽咽的表示，他一定會和主委「同進退」，但在還沒走之前，要努力讓外界將對農委會的汙衊、不實指控收回去。

林聰賢離開前接受媒體訪問表示，今年地方選舉是一個民意的考驗，執政團隊應審慎面對，農委會推動政策，或許有些農民朋友未直接感受到、未呈現在所得上，加上他自上任以來針對農業傳統結構轉型調整，短時間還看不到階段性成果，但執政都是「一棒接一棒」，他這一棒到此，「願意接受民意考驗，為政策負責。」

林聰賢指出，此時他願意返鄉蹲點，推動農村再生、有機農業，直接與農漁民對談，扮演農委會最重要的民間夥伴，為最愛的農業繼續努力。針對媒體詢問是否蹲點四年後再戰，林聰賢則說，「我應該沒有再選舉的考量」，他會拿著同仁致贈的iPad，帶著內建的「機密以外」的業務資料，回到民間繼續為農產業付出。

對於陳吉仲聲稱要與他同進退，林聰賢則說，陳是非常積極任事的夥伴，由於農委會許多政策、計畫正好進入期中階段，或是需要在短期內盡快將問題解決，故陳這個時間應該要堅守崗位，「請陳副主委忍辱負重，繼續帶領團隊，繼續往前。」

陳吉仲則表示，選前他即與主委約定，希望可以一起離開，現在行政院先批示主委辭呈，他的辭呈之前已送上去，等下一波內閣改組，他當然也要跟主委一樣，「負起所有政策沒有執行到位的責任」；他強調，政院希望他先代理主委之職，但下一波人事改組，他希望可以負起責任，辭意堅定。

(中時 )