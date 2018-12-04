安迪最後專訪曝光！病榻前鬆口吐露真正遺願是…

2018年12月04日 12:41 中時電子報 吳品瑤

資深藝人安迪因食道癌惡化導致腫瘤壓迫呼吸道，緊急送醫後住進加護病房，昏迷近一個月最終不敵病魔於本月2日早晨逝世，享年57歲，而他過世前曾接受媒體訪問，如今這「最後專訪」內容曝光，安迪在病榻前擔心的仍然不是自己的身體，心心念念的始終是家人，最後心願是希望孩子們能獨立，進而照顧家庭。

安迪本月2號癌逝，消息曝光後讓圈內好友相當不捨，據《蘋果》報導，安迪從發現喉下有惡性腫瘤到過世，僅相隔4個月，病情惡化速度之快令人錯愕，他上個月初在三總接受專訪，在病房裡的他不僅添了白髮、聲音嘶啞無力，且向來開朗正向的態度，也不禁因抗癌而變得消沉，忍不住問：「為什麼是我？」，而即便狀況差，安迪最掛念的仍是家人，他即使化療不適仍會打起精神逗老婆開心，且還堅持不讓小孩到醫院探望，就是不想讓一雙子女看見他痛苦的一面。

安迪隨著年齡增長，感受到健康的重要，過去三酸甘油脂指數破千的他，努力戒了壞習慣，也開始拼命游泳、運動，人不僅瘦了一大圈，指數也降低不少，直到某天在家吃老婆煮的三杯雞，發現吞不下去，到醫院檢查才發現喉嚨有5公分大的食道癌，讓他備受打擊，也感嘆這輩子的菸阿酒阿都提前吃喝完了，又天天熬夜，才會把身體搞壞，據了解，他這幾年酒喝得比較多，好似是跟家族中一些親人的事情有關，讓他不勝唏噓，意志也越發消沉。

據悉，安迪遲遲不願開刀，僅願意先做化療跟電療，盼讓腫瘤變小，就是希望能繼續表演工作好扛家計，但卻忽略了保命才是最重要的，安迪住院時，便不時需要呼吸器輔助，回家後因為腫瘤壓迫，導致他無法呼吸，才會缺氧陷入昏迷，沒想就此沒再醒來。

安迪在最後的專訪中，提到最終的心願，透露在汐止租了大坪數的房子，是為了讓在樂團擔任主唱兼吉他手的兒子林志融能好好練團，生病心累的他，其實企盼已成年的一雙兒女能扛起家計，最終心願就是盼他們能成材，可惜安迪因病過世，無法看見心願成真的那天了。

(中時電子報)