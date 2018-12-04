「中國製造2025」將是美陸未來談判的障礙？

2018年12月04日 12:57 中時 李文輝

美國總統川普和大陸國家主席習近平在阿根廷就美陸貿易戰達成90天的「停火」協定，此前備受關注的「中國製造2025」 並沒有出現在協議中。不過，分析人士指出，隨著未來美陸貿易談判的進一步展開，這個議題一定再次出現，而且很有可能阻礙兩國達成真正的協定，從而結束貿易戰。

習川會後，根據白宮聲明與中共黨媒《環球時報》社評，會晤時，雙方都沒有談及「中國製造2025」計畫。但是，分析人士指出，「中國製造2025」不可能消失，未來談判一定會再出現。

美國之音報導，美國智庫戰略與國際研究中心中國研究專案副主任兼中國商務與政治經濟研究課題主任史考特．甘迺迪稱，美國依然高度關注大陸的產業政策。「中國製造2025」只是其中一項。在這樣的高峰會中，沒有必要具體列出某項特殊的產業政策。

美國之音報導，華盛頓智庫美國企業研究所研究美陸戰略競爭的研究員札克．庫珀說：「在未來的討論中，『中國製造2025』肯定是一項討論的議程，我幾乎不能想像中國會放棄……歸根究柢，中國是計畫經濟，我們不能期待中國在川普總統的壓力下完全放棄計畫經濟。……我想至少不像他（川普）曾經說的那樣，中國會放棄。」

新加坡CFO創新雜誌3日分析文章也警告，不要高興得太早，因為美陸的技術對峙並沒有消除。「中國製造2025」仍然是障礙，甚至會妨礙兩國達成真正協議來終結對峙。「中國製造2025」才是這次貿易戰的根源，雙方都沒有提及這個問題，美陸貿易戰的不確定性就依然存在。

「中國製造2025」大陸總理李克強2015年提出的經濟計畫，主要目的是讓大陸在2025年時，從「製造大國」晉升為「製造強國」，擺脫對外國高科技工業的依賴，並「具有創新引領能力和明顯競爭優勢」。

史考特．甘迺迪稱，任何國家都有權制定自己的產業政策，但是，「中國製造2025」的目標和實現手段令人害怕，有可能威脅到全球的技術創新。

(中時 )