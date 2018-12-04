兩岸企業家峰會登場 汪洋：兩岸經濟融合大勢無可阻擋

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中時

2018兩岸企業家峰會年會4日在廈門登場，大陸全國政協主席汪洋致詞時表示，國際局勢一直在變，但兩岸經濟合作穩定發展的大勢沒有變，兩岸經濟融合的大勢是任何力量都無法阻擋的。雖然大陸經濟增長方式發生了深刻變革，但兩岸經濟優勢互補的大格局沒有變。只要秉持「兩岸一家親」的理念，加強開放合作，不用舍近求遠，就能夠實現共贏發展。

香港中評社報導指出，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋出席致詞時表示，兩岸企業家峰會是為兩岸企業家量身定制，旨在促進兩岸經濟交流融合，共享大陸改革開放發展機遇，共享兩岸和平發展的商機。今年恰逢大陸改革開放40周年，本屆年會以「融合新舉措、共享新商機」為主題，具有特殊意義。今天參會人數超乎預期，充分表明兩岸同胞溝通交流、攜手合作的願望是強烈的，兩岸經濟融合的大勢是任何力量都無法阻擋的。

汪洋強調，國際局勢一直在變，但兩岸經濟合作穩定發展的大勢沒有變。他表示大陸經濟是一片大海，狂風驟雨可以掀翻小池塘，但不能掀翻大海，兩岸經濟合作能夠經受住國際風雲變幻，不斷結出豐碩果實。

他也表示，大陸經濟增長方式發生了深刻變革，但兩岸經濟優勢互補的大格局沒有變。中國人都知道「近水樓台先得月」的道理，只要秉持「兩岸一家親」的理念，加強開放合作，不用舍近求遠，就能夠實現共贏發展。

汪洋指出，大陸的投資環境的確在變，但為台商提供良好投資的政策取向沒有變。總之一句話，大陸對台灣企業的政策和服務沒有最好，只有更好，一定會越來越好！

汪洋最後強調，實現中國的統一是人心所向、大勢所趨，每一個中國人，無論是生活在台灣，還是大陸，都對中華民族的生存、發展和繁榮負有不可推卸的責任，讓我們攜起手來，順應歷史大勢，共擔民族大義，堅持體現一個中國原則的「九二共識」，堅決反對和遏制「台獨」，把民族命運、同胞福祉牢牢掌握在自己手中，為兩岸關係和平發展加油助力，為實現中華民族偉大復興的中國夢貢獻力量。

(中時 )

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