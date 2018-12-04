C羅梅西統治結束 魔笛勇摘2018金球獎

莫德里奇獲頒2018金球獎。（美聯社）

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中時電子報

克羅埃西亞國腳「魔笛」莫德里奇(Luka Modric)勇摘2018金球獎(The Ballon d'Or)，終結了阿根廷梅西(Lionel Messi)、葡萄牙C羅(Cristiano Ronaldo)兩大球星長達10年的壟斷。「我很高興他們終於給別人機會了。」

今年是世足年，阿根廷和葡萄牙都提前出局，莫德里奇則是率領克國勇闖決賽，大大為他的英雄形象加分。近兩年「世界足球先生」與「金球獎」再度分家，但是得主依然不脫C羅與梅西，莫德里奇今年9月獲選足球先生，現在又拿下金球獎，正式宣告梅羅時代的結束。

33歲的莫德里奇說：「2018是夢想成真的一年，我從小就相信一件事，那就是努力才會有收穫，我把這個獎獻給所有符合資格卻沒得獎的那些球星。」

言下之意是對梅羅二人長期霸占獎座感到不滿，事實上C羅仍在今年的票選位居第2，若非莫德里奇世足賽大發神威，這獎恐怕又落C羅手裡了。不過莫德里奇講得比較含蓄，他說其他人拿不了獎是因為梅羅這兩人是超乎尋常的厲害。

然而這也變相出現另一種壟斷，那就是自2009年起，世界足球先生的得獎者必然出於西甲巴塞隆納或是皇家馬德里，雖然C羅轉去了義甲，但是莫德里奇仍是皇馬的球員。前一次非西甲的得主是2008年的C羅(當時在英超曼聯)。

(中時電子報)

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