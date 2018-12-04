六輕影響兒童健康 監委自動調查

2018年12月04日 13:19 中時 鄭舲

有關國內學者對六輕附近學童「肝損傷」所進行的研究成果，日前被刊登於國際期刊，引起關注。據研究論文指出，距離六輕廠區十公里內303名受檢國小學童中，有106人(36.1%)輕度肝纖維化超出異常值，血清AST(天冬氨酸轉氨酶)有78人(25.7%)超出異常值。為保障兒童健康權，監察委員田秋堇、趙永清、王美玉、王幼玲立案自動調查。

氯乙烯為國際癌症研究中心所認定的第一級致癌物；硫代二乙酸(TdGA)是氯乙烯單體(VCM)的人體內代謝物之一，同時也是石化業常見的排放物質。經國家衛生研究院2013年起執行為期3年的「六輕石化工業區隊附近學童健康影響」研究，發現鄰近六輕的橋頭國小許厝分校學童，尿液中TdGA的濃度異常偏高；相關研究結果也顯示，距離石化工業區越遠的學童，尿液中TdGA濃度下降越趨明顯。

另外，對該區域學童進一步的血液精密檢測結果，具有肝功能異常或輕度肝纖維化超出異常值的學童占有相當高比例，顯見兒童因暴露於六輕污染環境中，在健康上有相關程度影響。自2016年國衛院提出研究成果報告以來，衛福部對於維護兒童健康權益相關作為、環保署與雲林縣政府，對於六輕空氣品質監測、管制及污染源相關調查及結果為何?有無積極研擬相關因應或防預性措施？

為保障兒童權利公約第24條所揭示的兒童健康權，以及檢視相關單位有無落實第15號意見書中所提，各國應採取措施處理地方環境污染對兒童健康所構成的危險和風險，監委田秋堇、趙永清、王美玉、王幼玲極表重視，因此立案自動調查。

(中時 )