《時來運轉》單場暨場中投注 NBA馬刺全力突圍

2018年12月04日 13:00 中時電子報 盧品青

台灣運彩單場暨場中投注場次預告(12月4日~12月11日)

1.「美國職籃」：提供7場單場或場中投注。

近期遭遇亂流的聖安東尼奧馬刺，西區排名意外跌落8強之外，本週將分別遭遇戰績同樣不佳的猶他爵士以及實力相當、戰績漸有起色的洛杉磯湖人，台灣運彩提供3場單場投注，關注馬刺能否重回8強之列。

2.「足球」：提供29場單場或場中投注。

‧美足聯盟總冠軍賽將在12/9(日)進行，去年才加入的亞特蘭大聯連續2年打進季後賽，更在今年直接殺入冠軍賽，對於奪冠頗具信心；曾在2015拿下總冠軍的波特蘭伐木者也不容小覷，今年再度問鼎冠軍寶座頗有勢在必得之姿，最終獎落誰家，台灣運彩提供單場及場中投注一同關心。

‧東南亞足則進入準決賽第2回合，12/5(三)由上回合踢平的馬來西亞及泰國再次對壘，本役關乎最終誰能晉級，兩支隊伍勢必卯足全力奮戰；12/6(四)則由上次作客菲律賓的越南取得2:1獲勝，此役回到自家主場，只要保持不敗就能晉級；台灣運彩提供2場賽事單場及場中投注，關注誰能勝出。

3.「國家冰球」：提供4場單場投注。

近10場戰績8勝1負1和、近況不錯的水牛城軍刀，將在12/4(二)、12/5(三)分別對上西部聯會第一的納什維爾掠奪者與同為東部聯會第三的多倫多楓葉，精彩賽事台灣運彩提供單場投注。

(中時電子報)