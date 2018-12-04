河南一副廳級幹部落馬 只要茅台不要錢

2018年12月04日 13:36 旺報 林永富

大陸河南省副廳級幹部李新中近日因貪腐案被判處有期徒刑10年。判決書顯示，李新中受賄金額其實並不高，但卻酷愛茅台酒。在李新中被認定的578萬餘元（人民幣，下同）受賄金額中，有236萬餘元是其收受的茅台酒（包括茅台水立方酒）折算的。一些有求於他的企業老闆，幾百箱幾百箱地買來茅台酒，然後幾十箱幾十箱地送給李新中。

李新中原任駐馬店市城鄉一體化示範區黨工委書記，官至副廳級。他喜歡收茅台酒。喜歡到什麼程度？判決書顯示，李新中不但大肆收受茅台酒，還直接要，有時甚至只要茅台不要錢。令人吃驚的是，不少行賄者的購酒管道，還是通過李新中牽線貴州省公安廳一個官員幫忙聯繫，從茅台酒產地買來的。

1964年生的李新中自1997年開始，歷任汝南縣政府副縣長，中共汝南縣縣委常委、辦公室主任，駐馬店市政府副秘書長、市接待辦主任，正陽縣縣長等職；2012年8月至2016年2月，任駐馬店經濟開發區黨委書記、管理委員會主任；2016年2月後，任駐馬店市城鄉一體化示範區黨工委書記，官至副廳級。

判決書認定的李新中最早一次收受茅台酒，是在2012年5月。那時，李新中還是正陽縣縣長。河南信賴房地產開發集團有限公司實際控制人賴某在一家酒窖花72萬元購買了一批茅台酒，由李新中安排人取走。其駐馬店經濟開發區黨委書記、管委會主任期間，收受了駐馬店市恒興運輸有限公司法定代表人王某送上的茅台酒84箱，共價值74.394萬元。經這兩次之後，李新中對茅台酒喜好聞名於商界。

判決書顯示，李新中收受的茅台酒共價值236萬餘元，占其被認定的受賄金額578萬餘元的40%。其收受的近300箱茅台酒，以一瓶500ml計算，重量已接近一噸。

李新中除了喜歡收茅台酒，收錢也不含糊。行賄的也有「套路」。曾有行賄者送給李新中茅台酒箱子，內裝50萬元現金。也有人把15萬元、20萬元現金等裝在手提茶葉盒內。

在一審的法庭上，李新中對公訴機關的指控無異議。但其辯護人則提出相關辯護意見，指李新中把酒放在辦公室，用於公務活動，主觀上沒有受賄的故意，酒的價值缺少有效證據，不能排除假酒的可能性，均不應當認定為犯罪。

法院審理後認為，該院認定的各項酒類受賄事實中，均有行賄人證言和被告人供述等證據印證證實李新中明知行賄人送酒以及送酒的目的，而個人決定收受以及如何保管和使用，具有非法佔有的故意，李新中的行為已構成受賄罪，其對收受的酒具體如何保管、使用不影響受賄犯罪性質的認定。辯護人的辯護意見不能成立，不予採納。

法院一審認定李新中犯受賄罪，判處有期徒刑10年，並處罰金人民幣60萬元。扣繳在案的贓款人民幣504.79萬元、贓物丹尼斯購物卡6張、53度飛天茅台酒（6瓶裝）35箱4瓶、53度15年飛天茅台酒（6瓶裝）3箱4瓶，53度茅台水立方酒（6瓶裝）10箱，53度茅台水立方酒（100毫升4盒裝）6箱，予以沒收，由扣繳機關上繳國庫。

(旺報 )