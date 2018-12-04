全球最賺錢YouTuber 他7歲年吸金6億台幣

2018年12月04日 13:09 中時電子報 陳舒秦

YouTuber成為最新賺錢的新興行業！最近《富比士》雜誌公佈年度最賺錢Youtuber，年僅7歲的美國小男孩萊恩（Ryan）憑著邊開箱玩具介紹奪下冠軍，全年賺進2200萬元（約6億元台幣）。

「Ryan ToysReview」由萊恩的父母於2015年3月開設，萊恩每集點評不同玩具，至今累計點擊率已超過260億次，追看人數高達1,730萬人。有一天，他問爸媽，「為什麼我不能像其他小孩一樣，在YouTube談論玩具？」於是爸媽決定為他設一個頻道，帶他去玩具店，給他買了一組樂高火車，這就是一切的開始。

萊恩在015年7月一支開箱影片突然爆紅。那支影片是評論一個裝滿100多個皮克斯《汽車總動員》玩具的「巨大驚奇蛋」，現在瀏覽數逼近8億次

《富比士》表示，截至今年6月，萊恩（10月滿8歲）年收入高達2,200萬美元，絕大部分得自影片前的廣告播放收入，僅100萬元來自贊助商。

今年萊恩與大型超市沃爾瑪（Walmart）合作，推出「Ryan's World」獨家品牌玩具和童裝，也拍攝一則萊恩與爸爸暢遊超巿的影片，目前已經有1,400萬人次收看。

不過由於萊恩還未成年必須扣總收入的15%存放於銀行，待成年後才能使用。被問到有什麼成功秘訣時，萊恩表示，「我很好笑，娛樂性高！」

(中時電子報)