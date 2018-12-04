蔡英文提低價菸挽民心 張善政：腦袋真的很重要

前行政院長張善政。(資料照片)

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中時

平價菸爭議，總統府迅速滅火，但前行政院長張善政還是忍不住開砲，建議蔡總統，腦袋真的很重要！張善政說，聽到蔡總統提及低價菸挽回民心，他簡直要掉下巴。

張善政在臉書表示，民進黨九合一敗選，身兼總統與黨主席身分的蔡英文，為了敗選請辭黨主席，一肩負起最大責任。1124以來，蔡總統沒了黨主席的身份，卻還是馬不停蹄到處參加敗選檢討座談，她的黨國一心引起不少質疑聲浪，但最讓他「掉下巴」的，是蔡總統到嘉義市與基層座談時，竟表示民進黨敗選的原因竟是因為調高菸稅做為健康捐，影響基層民眾對於民進黨的支持，甚至要檢討菸酒公司研發新款低價菸品來挽回民心！

張善政建議蔡總統，腦袋真的很重要，檢討自家敗選竟然檢討到菸捐政策上了，實在是令人匪夷所思。台灣從2002年開始每包菸徵收健康捐之後，國人吸菸率逐年降低，既能有效降低吸菸人口，也能提升國人的身心健康，可以說是福國利民的政策之一。

張善政並直言，「沒想到我們的蔡總統，竟然為了檢討民進黨嘉義市的敗選，檢討到菸捐政策上了」，蔡總統的一席話，讓國民健康署情何以堪？這樣變相鼓勵吸菸的說法，國健署應該要求小英多捐一點健康捐。而一旁的前衛生署長、也是醫師的市長涂醒哲，難道也希望為了勝選而多賣些低價菸品嗎？

★中時電子報關心您：吸菸有害健康！

(中時 )

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