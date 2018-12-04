「暖心哥哥」李準基亞洲巡演宣布來台開唱

2018年12月04日 13:29 中時電子報 李家穎 ／台北報導 ／台北報導

韓星李準基近期在電視劇《武法律師》中，展現許多武打帥氣畫面，今（4）日他宣布即將展開的亞洲巡演，將在明年1月27日到台北來與粉絲見面，消息一出讓不少粉絲都相當期待。

李準基近期在電視劇《武法律師》中，有許多帥氣的畫面。（圖／翻攝自李準基IG）

李準基表示，他將準備回歸歌手身份，近期他在個人的IG放上「2018-2019 LEE JOON GI ASIA TOUR”DELIGHT”」李準基將於12月從首爾開始進行亞洲巡演，目前得知首爾場門票一開賣就銷售一空。

寵粉出名的準基，十分期待與台灣粉絲再會。（圖／翻攝自李準基IG）

會演戲又會唱跳的他，深深讓許多粉絲們陷入準基式的獨特魅力之中，使得他人氣一直居高不下。他對粉絲總是感謝，他說我們要「一起經歷歲月，一起變老...」這種暖心浪漫告白能不讓粉絲們心醉嗎？

不少粉絲也都覺得李準基越來越有男人魅力。（圖／翻攝自李準基IG）

而這次的亞洲巡迴如同演唱會名稱DELIGHT，想與粉絲一起擁有一個甜蜜而快樂的時光，讓粉絲感受到煥然一新的感覺，據說李準基因為時隔許久沒有與台灣粉絲見面而感到相當緊張，就讓我們期待將帶來什麼不一樣的精彩演出。

(中時電子報)