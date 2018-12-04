藍晒圖「貓很重要」義賣展 43年老照片驚喜現身

藍晒圖文創園區邁入3歲同時，即日起也有一場溫暖而別致的貓咪特展登場。(藍晒圖文創園區提供)

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策畫這場展覽的「關於夢想」，欣喜展出老宅原住戶提供的43年前收養流浪貓的老照片。(藍晒圖文創園區提供)

藍晒圖文創園區邁入3歲同時，即日起也有一場溫暖而別致的貓咪特展登場，由「關於夢想工作室」策畫的「貓很重要」展覽暨義賣活動，特別的是，「關於夢想」老宅原住戶善心收養許多流浪動物，更提供43年前老照片，當時小主人為紀念流浪貓「喵喵」終於肯讓她抱在懷裡，開心拍下動人一刻，主人以文字寫著「喵喵老天使，應該會很高興自己在40幾年後，有機會能幫貓類盡一份心，成為照片義賣中的一員。」

藍晒圖文創園區處處除了有精緻可愛的角落，吸引遊客拍照打卡之外，在園區店家悉心照顧下，慵懶散步的貓咪們也非常受歡迎。長期協助流浪動物的「關於夢想」工作室，在藍晒圖3周年園慶之際舉辦「貓很重要—迷你貓展」，向貓奴們募集主子照片，更透過義賣活動募得的款項，來幫助需要的貓咪，展期從即日起到12月9日止。

迷你貓展籌辦人，同時也是「關於夢想」店主希熙表示，辦展的初衷其實很簡單，就是很單純地想幫助更多小生命，自己雖然經常做貓咪救援、中途工作，畢竟個人能力有限，希望透過募集照片與義賣的方式，讓社會大眾關注流浪動物議題。

辦展理念獲得「二潤」與「肉球」2位台南設計師認同，3人開始協力推動這次展覽，邀請貓奴們寄來貓咪的照片，並寫下與貓咪之間的小故事。籌備展覽過程中，不乏許多感人的小故事隨照片而來。

其中「關於夢想」老宅原住戶所提供的43年前老照片最令人驚喜。前身是司法員工宿舍的這間老宅也曾善心收養過許多流浪動物，當時拍照的機會不多，小主人為了紀念流浪貓「喵喵」終於肯讓她抱在懷裡，便開心地以相機記錄下這珍貴動人的一刻。照片主人以文字寫著「喵喵老天使，應該會很高興自己能在40幾年後有機會能幫貓類盡一份心，成為照片義賣中的一員」。

「貓很重要—迷你貓展」展期從即日起到9日，期間以藍晒圖為主展場的「2018台南設計週」也正熱烈展開中，更多詳情請上「藍晒圖文創園區」官方網站、Facebook粉絲團以及關於夢想臉書粉專查詢，或電洽06-2227195營運管理中心。

(中時 )

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