影》安迪、嚴凱泰去世 律師林智群給盛年人4個中肯建議

裕隆集團董事長嚴凱泰過世，得年54歲。(中時資料照)

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中時電子報
嚴凱泰病逝享年54歲 裕隆集團:公司營運不受影響
藝人安迪12月2日癌逝。（中時資料照）

藝人安迪、裕隆集團董事長嚴凱泰相繼因食道癌過世，由於兩人都是50餘歲的盛年，各界相當震撼唏噓。律師林智群感嘆表示，他們的死亡帶給「上有老、下有小」族群一些啟示：把身體養好一點，有空做個健檢，有餘錢買點保險，剩下的，就是認真過每一天吧！

安迪、嚴凱泰皆因食道癌離世，兩人年紀分別57歲、54歲，都正當盛年。尤其嚴凱泰中年得子，女兒才14歲、兒子更是僅4歲，皆未成年，嚴凱泰自己16歲喪父，陪兒女成長是他人生願望，如今願望無法實現，實在是命運弄人。

律師林智群在臉書發文表示，安迪跟嚴凱泰都是盛年時因癌症去世，這給大家一個反省，就是「金錢再多，沒有健康也沒用」。不過他也說，大家可能會不大吃大喝，不抽煙不喝酒，開始跑步上健身房，但過一陣子又會淡忘，慢慢回到生活常軌（抽煙喝酒大吃大喝不運動）。這就是人的惰性，就跟嚴凱泰放在吸煙室的對聯一樣：「不見棺材不掉淚，不到黃河心不死」。

不過，他們的死亡還是帶給大家一些啟示：小孩還小，怎麼辦？，不是每個人都是嚴凱泰，不用煩惱經濟問題，所以適當的保險還是有必要性的，不管是意外險或壽險，還是要買一點。

林智群最後給「上有老、下有小」族群4個建議：

1.把身體養好一點

2.有空做個健檢

3.有餘錢買點保險

4.剩下的，就是認真過每一天！

(中時電子報)

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