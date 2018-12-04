員警違法採尿 法官批檢警侵害毒蟲人權

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北市警大安分局員警去年11月間，持搜索票到童姓毒蟲住家搜索，沒有發現任何毒品，並將毒蟲帶回警局採尿，但員警沒有完成逮捕程序，強制採集尿液，已嚴重違反法定程序，毒蟲縱使坦承吸食，尿液也含有毒品反應，但法官認為，已員警侵害毒蟲人格權、身體自主權、資訊自主權以及隱私權，判決童無罪。大安警分局表示「尊重法院判決」。

童姓男子是毒品調檢驗，警方去年11月22日發動大掃蕩，他是其中一個「藥腳」，隨即被帶回警局，製作筆錄過程，員警問：「你自願接受警方採集尿液檢體送驗嘛？」童直接回答：「我不自願啦！」員警說「什麼叫做不自願」，童回答：「你說我自願，沒阿，我不自願啊」員警最後說，「你去跟檢察官說！」並依違反毒品危害防制條例起訴。

童始終強調，「員警強迫我採尿」，員警問童「這是不是你的尿！」，並稱你就在上面簽名，童反應不要採，員警當場答稱「不行啦」。

法官認為，衡量童所犯施用二級毒品，是戕害自身健康，無法名侵害他人、國家社會的法益，員警用強制採尿，並未徵得童的同意，侵害的憲法、刑事訴訟法所保障的基本權利程度不小，而且，員警可以向檢察官聲請拘票，拘提到案後，再對毒蟲強制採取尿液送驗，警方卻捨棄不用，直接違反法定程序。

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(中時 )

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