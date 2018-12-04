民進黨現有50席區域立委 綠媒老董爆：2020席次輸到脫褲

2018年12月04日 13:30 中時電子報 邱珮畇 、吳廣琳 、吳廣琳

【精彩】小英不顧人民生死拖累立委 吳子嘉：2020剩不到15席？

民進黨九合一選舉大敗，綠媒董事長吳子嘉昨晚在《新聞龍捲風》指出，蔡英文將成為台灣第三個民調10%以下的總統，而且是在第一任內發生，小英最近全台趴趴走，就是為了救2020。但吳子嘉爆，民進黨現在50幾席區域立委，2020預估只剩下15席，所以現在綠委都快暈倒了，要如何救立委，是民進黨現在最大的問題。

綠媒董事長吳子嘉昨晚在《新聞深喉嚨》指出，台灣現在遇到一個危機，因為當初阿扁總統民調降到10%以下，馬英九總統最後也是差不多9%，我們現在要出現第三個10%總統了，就是蔡英文。

他說，2018選舉結束後已經確定，我們台灣總統是步入第三個，在第一任民調就要掉到10%以下了，現在剩15%左右。最新的民意已經全面否定了民進黨的兩年多的執政了，所以民進黨的崩盤已經是無法逆轉的一個事實，這個事實民進黨人，跟民進黨高層體會出沒有?

吳子嘉說，有，但不接受，死不認錯!所以蔡英文總統不死心，到處去傾聽之旅的目的，其實是要爭取她自己2020選舉的代表權，她現在就是在布局。他說，我們現在講民主政治，責任政治。老百姓認為你要負責任就下台負責，你總統如果真的負責，你就下台對不對?行政院長負責， 行政院長下台!

吳子嘉說，綠營通通在講那些，口惠而實不致的打高空，國家進入危機狀態，因為這個政府已經喪失了執政能力了，他的能量已經喪失了，他變成一個殭屍政府在混時間，民進黨也倒了，政府也倒了，他沒辦法做事情。因為到了國會，國民黨會羞辱他。

主持人戴立綱問:可是國會現在他們還是過半?吳子嘉說，過半沒有用，老百姓的最新民意，你民進黨史上最低的得票率已經出現了。形象沒有了；威望沒有了；信任度沒有了。

現在民進黨危機在哪?吳子嘉說，民進黨現在有50幾個區域立委，估計下次2020只剩下15個，輸到脫褲!所以說民進黨現在所有的立委都昏倒了，而我們的總統就到處趴趴走，混時間。要如何救立委是很大的問題!

吳子嘉說，賴清德一月份要辭職，新潮流要離開政府跟政府拆夥。新潮流要離開蔡英文總統，跟蔡英文拆股離婚了，這個政府就開始崩盤。另外還有一個很大的變數，柯文哲會不會選2020?柯P如果要選，吳子嘉說，民進黨就OUT了，從此這個黨2020就進入歷史的焚化爐了!

(中時電子報)